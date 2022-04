Vroege vogels op Alkmaarse vrijmarkt: stiekem wordt er al gehandeld

Officieel mogen verkopers vandaag eigenlijk pas om 15.00 uur hun plekje in nemen, maar als je nu een rondje in het Kennemerpark in Alkmaar loopt, lijkt de vrijmarkt al in volle gang. Het lijkt erop dat de coronacrisis ook een rol heeft gespeeld. "We hebben voor twee jaar aan spulletjes", vertelt een van de verkopers. "Als je een mooi plekje wil hebben, moet je er vroeg bij zijn."