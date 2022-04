De Peiling: maximaal 1 blikje bier per persoon

De regel geldt van zes uur 's ochtends tot middernacht. De stad wil overmatig alcoholgebruik beperken omdat het onveilige situaties en problemen kan opleveren. Je mag dus niet meer dan één stuk alcohol bij je hebben. Een voorraadje blikjes inslaan in de supermarkt zit er ook niet in want winkels verkopen maximaal één blikje of flesje alcohol per persoon. Een sixpack of thuistap geldt als meerdere stuks.

Geen alcohol

De NS meldt op haar website ook een aantal maatregelen met betrekking tot alcohol. Zo is het tijdens Koningsnacht en Koningsdag in het hele land niet toegestaan om alcohol op het station of in de trein mee te nemen. De stationswinkels zullen geen alcohol verkopen.

Wat vind jij?

Is de 1-blikje-regel een goede manier om ongeregeldheden te voorkomen? Of is het betutteling van de gemeente Amsterdam?