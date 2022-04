🍻 Na 2 jaar mag het weer: vier hier je Koningsnacht in en rondom Alkmaar

In de Alkmaarse binnenstad werden om 6.00 uur al de eerste dozen en tassen met handelswaar naar de gereserveerde plekken getild. Officieel mag er vanaf 15.00 verkocht worden in de winkelstraten en het Bolwerk, maar stiekem wordt er toch al verkocht. Later vandaag een videoreportage over de vroege vogels.

Op de Platte Stenenbrug vindt het Koningsfeest Op de Brug plaats. Hier voorzien dj René Verkerk en de band Trots in het nodige feestgedruis. Voor de geledenheid heeft De Koning een portret van de echte koning op de gevel laten plaatsen.

Tot slot kunnen oranjeliefhebbers terecht op het Waagplein voor het Q-Music Foute Uur en optredens van verschillende dj's, onder wie Hugo Joss.

Mede omdat het Guldenvlies nog in de steigers staat, regelt eetcafé Pluim op het Ritsevoort dit jaar de muziek. De indeling is iets anders, maar niet minder gezellig. Het feestgedruis begint daar vandaag om 20.00 uur tot 23.00 uur. Binnen gaat het feest tot drie uur door.

Ook HAL 25 staat in het teken van Koningsnacht.

Dijk en Waard

Op het Raadhuisplein in Heerhugowaard wordt koningsnacht ook groots gevierd. In de feesttent wordt opgetreden door de formatie The Rich and Famous, met als voor- en naprogramma Dj Ray. Het feest duurt van 19.00 tot 00.30 uur.

Castricum

The Nex is tussen 22.00 en 03.00 uur open voor oranjegezind publiek. "De dikste dj's draaien de grootste hits en urban beats", aldus de organisator, "met hier en daar een lekkere guilty pleasure of meezinger."

Ook in Café 't Voorom in Akersloot kan worden gedanst. Daar draait DJ Baba vanaf 21.00 uur een mix van hardcore, rave en house.