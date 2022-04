Geen Koningsdag dit jaar in Medemblik: "Het gaat niet meer lukken"

De Oranjevereniging in Medemblik heeft de handdoek in de ring geworpen. Er komt dit jaar geen Koningsdagfeest in de West-Friese stad. "Het gaat niet meer lukken. En ik heb geen zin meer in slapeloze nachten", vertelt Diana Haring van de Oranjevereniging.

Geen Koningsdag in Medemblik

Een stormbaan, paardrijden, brood bakken, een vrijmarkt en nog veel meer was er altijd te beleven op de Nieuwstraat. "Het was vooral voor kinderen. Die konden van alles doen, en de volwassenen zaten dan lekker op het terras." Maar een tekort aan vrijwilligers doet het feest nu de das om. Een probleem dat al langer speelt. "We moeten op onze knieën om vrijwilligers te krijgen. Telkens lukte het omdat een dochter, buurman of vriendin te hulp schoot. Maar nu hebben we besloten het bijltje er bij neer te gooien", legt Diana het besluit uit dat al in het begin van dit jaar werd genomen. Drie jaar subsidie teruggestort Ze vindt het erg jammer. Zeker omdat er budget was om wat groots te organiseren. De gemeente maakte tijdens de coronajaren gewoon de subsidie over, net als die voor 2022. "Dat hebben we keurig teruggestort. Dan had de hele Nieuwstraat vol kunnen zijn met spelletjes, stormbaan, noem het maar op. Maar je hebt ook handjes nodig." Wat Diana nu gaat doen op Koningsdag weet ze nog niet. "Ik hou niet van festivals, en Amsterdam is me te druk. Maar om nou te zeggen 'ik ga een rondje door m'n eigen stad lopen', ik denk het niet. Heel jammer."