'We moeten ervoor waken dat de commercie Koningsdag overneemt en de traditie koesteren'

De traditionele Koningsdag staat op de tocht , blijkt uit navraag van NH Nieuws bij verschillende Oranjeverenigingen. Volgens traditiedeskundige Ineke Strouken zien commerciële partijen hun kans schoon om in het gat van het tekort aan vrijwilligers te springen, maar moeten we waken voor teveel commercie en de traditionele Koningsdag koesteren.

Het aantal festivals en evenementen op Koningsdag neemt toe, stelt traditiedeskundige Ineke Strouken. Onder meer op De Dam in Zaandam, de Koemarkt in Purmerend en in het centrum van Haarlem speelt de horeca en/of evenementenbranche in de organisatie en op Koningsdag zelf een belangrijke rol.

Zo legt de woordvoerder van de Oranjevereniging van de laatstgenoemde gemeente uit dat de horecaondernemers ieder jaar de podia organiseren. "Wij dragen voor een deel bij aan de organisatie met een vooraf vastgesteld bedrag."

Meer horeca en meer festivals

Volgens Strouken verspreidt deze trend zich langzamerhand vanuit de grote steden. Onder meer in Driehuis laat de woordvoerder van de Oranjevereniging weten bij het organiseren van de festiviteiten sterk afhankelijk te zijn van de lokale middenstand en horeca. "Zij leveren ook jaarlijks hun producten op commerciële basis."