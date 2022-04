Oplossing vrijwilligerstekort: "Betrek jongeren meer bij de organisatie van Koningsdag"

Je kunt het de jongeren niet kwalijk nemen, benadrukt Strouken, die deskundige is op het gebied van tradities. "Het is voor jongeren totaal niet aantrekkelijk om zich bij een Oranjecomité aan te sluiten die alleen maar uit oudere mensen bestaat." Zij concludeert dat jongeren echt wel enthousiast te maken zijn om Koningsdag te organiseren, maar dat het dan wel op de juiste manier moet gebeuren.

"De focus van de oudere generatie ligt te veel op hun eigen behoeftes, terwijl jongeren een andere levensstijl hebben." Op dit moment zijn er maar weinig jongeren te vinden in Oranjecomités. "Tegenwoordig is een andere soort jeugd. Vroeger als ouders bij een vereniging zaten, dan gingen de kinderen ook bij die vereniging. Nu gebeurt dat niet meer", stelt de traditiedeskundige.

Al diverse Oranjeverenigingen in onze provincie experimenteren met de inzet van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de Oranjevereniging in Vijfhuizen. Zij hebben dit jaar voor het eerst een proef waarbij ze jongeren van rond de 16 jaar tegen betaling betrekken bij de organisatie van Koningsdag.

De Oranjevereniging in Sint-Maarten werkt samen met Stichting Jeugd en Jongeren. En in Warmenhuizen zetten ze soms stagiaires van Jongerenvereniging BASE in om de handen uit de mouwen te steken. Ook in Assendelft zoeken ze de samenwerking met de jeugd op en brengen jong en oud samen om zo problemen als eenzaamheid en 'hangjeugd' te voorkomen.

Veranderende leefstijl

Volgens Strouken werken jongerenbesturen erg goed. Het zorgt ervoor dat Koningsdag aansluiting vindt bij de veranderende leefstijl. Ze doet een aantal aanbevelingen. Zo is het volgens de deskundige belangrijk dat de jongeren-vrijwilligers op een andere manier worden geworven. Bijvoorbeeld via de digitale kanalen in plaats van de krant.

Daarnaast is het van belang, zo benadrukt Strouken, dat jongeren niet alleen maar binnen worden gehaald, maar ook voldoende de ruimte krijgen om met vernieuwende ideeën te komen. "Laat ze activiteiten organiseren op hun eigen manier, dus voor en door jongeren. Ik hoop dat er dan een hele nieuwe generatie jongeren opstaat die Koningsdag blijft organiseren en vieren, maar dan op hun eigen manier."

Bekijk hier de reportage die we maakten over de problemen waar meerdere Oranjeverenigingen mee kampen.