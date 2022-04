Koningsdag gebukt onder vrijwilligerstekorten en regeldruk: "We hadden er geen zin meer in"

Dat zegt Diana Haring van de organisatie van Koningsdag Medemblik. “Het is al jarenlang een gevecht om genoeg vrijwilligers te krijgen."

"Toen we te horen kregen dat we dit jaar weer een Koningsdag mochten organiseren dachten wij: moeten we echt weer op onze knieën om vrijwilligers te werven? Het is goed zo, het is klaar nu.” De organisatie besloot de stekker eruit te trekken. En dus is er geen groot Koningsdagfeest in de West-Friese stad.

Organisaties in moeilijkheden

Het voorbeeld uit Medemblik staat niet op zichzelf. Ook op andere plekken in Noord-Holland wordt geconstateerd dat het vinden van voldoende vrijwilligers steeds moeilijker is. Onder meer in Oudorp, Zandvoort, Haarlem, Velsen, Warmenhuizen, Obdam, Weesp, Enkhuizen en Vijfhuizen zijn de zorgen groot. "Het lijkt erop dat de nieuwe generatie ouders zich niet meer vast wil leggen op zo'n dag", zegt een woordvoerder van de laatstgenoemde gemeente.

Een aantal oranjecomités geeft aan dat er wel voldoende vrijwilligers zijn, maar extra handjes altijd welkom zijn. Zo horen we in onder meer Huizen en Driehuis.