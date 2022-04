Gangmaker Derry John Murkin viert twee dagen feest na Volendam-promotie: "Kippenvel"

Hij stond de hele avond vooraan op het podium en gold als één van de gangmakers bij het promotiefeest van FC Volendam. Linksback Derry John Murkin heeft twee dagen later nog steeds het kippenvel op zijn arm als hij eraan terugdenkt. "Ik was zelf vroeg in de ochtend pas thuis, toen was het al licht", zegt Murkin over het feest.

Op het Tasa-terrein kregen de spelers van FC Volendam een heldenonthaal na het binnenhalen van de promotie. Uit bij FC Den Bosch won Volendam met 2-1 waardoor het volgend seizoen in de eredivisie speelt. "Ik houd wel van een feestje", zegt Murkin in de radio-uitzending van NH Sport over het ontvangst in het dorp. "Ik had het erg naar m'n zin. Op het terrein stonden zo veel mensen, zo laat in de avond. Ik had niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn. Dan zie je hoeveel het betekent voor het dorp."

Rond kwart voor twee 's nachts was het feest op het parkeerterrein ten einde, maar vervolgens verplaatsten de spelers zich naar het stadion. Daar wachtte nog een besloten feest met vrienden, familie en sponsoren van de club. "Daar hebben we een gezellige tijd gehad", zegt Murkin, die tot als één van de gangmakers in de groep behoort. "Als je een paar drankjes op hebt, kan iedereen wel dansen. Maar Brian Plat neemt dan toch echt wel het voortouw. Hij is weliswaar geblesseerd, maar vrijdagavond niet, hoor", lacht Murkin, die zelf ook lange tijd aan de kant stond met een blessure.

Het feest in Volendam ging tot in de kleine uurtjes door. "Ik was zelf vroeg in de ochtend pas thuis, toen was het al licht." De dag daarna stond Murkin nog redelijk fris op, want in de ochtend was hij alweer in Volendam te bekennen. "We hadden afgesproken om naar Jong Volendam te kijken en daarna zijn we de dijk op gegaan met aardig wat man. Daar zijn we wat cafés rondgegaan en hebben we veel fans gezien. Eigenlijk een tweede feest erachteraan."

Eredivisie

FC Volendam heeft tot het einde van het seizoen nog twee competitiewedstrijden te spelen. Uit tegen FC Dordrecht en thuis tegen FC Eindhoven zijn slechts formaliteiten, maar Murkin hoopt het seizoen wel goed af te sluiten. "Zes punten zou lekker zijn", zegt de linksback die volgend seizoen de eredivisie ingaat met Het Nieuwe Oranje. "Ik kan niet wachten. Het is niet niks om naar de Arena en De Kuip te gaan. We moeten in de voorbereiding kijken hoe we ervoor staan en dan zien we wel hoe het afloop. Ik denk wel dat ik het niveau aan kan. Met zelfvertrouwen kan het ook niet heel slecht gaan."