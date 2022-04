Rustamli's krijgen na acht jaar toch verblijfsvergunning: "Iedereen lacht weer"

De Rustamli's uit Azerbeidzjan mogen na een slopende asielprocedure van acht jaar toch in Nederland blijven. Dat heeft de rechtbank in Groningen in hoger beroep bepaald. Volgens Martin van Elmpt, bondgenoot en vriend van de Rustamli's, is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) inmiddels akkoord gegaan met die uitspraak en heeft de verblijfsvergunning verstrekt. "Het was een lange strijd, met een goede afloop."

De Rustamli's hebben een hele moeilijke tijd gehad, vertelt Martin. "Hun vader had veel gezondheidsklachten en dat is alleen maar erger geworden. Ook dochter Aygun is behoorlijk depressief geworden, maar ze is nog steeds bezig met haar vwo-opleiding in Emmen."

Uit angst voor de autoriteiten vluchtte Mehman Rustamli in 2014 samen met zijn vrouw en kinderen uit Azerbeidzjan. Na aankomst in Nederland werd het gezin eerst opgevangen in het azc in Alkmaar en daarna op de locatie in Heerhugowaard. Een jarenlange asielprocedure volgde, die het gezin tot voor kort leek te gaan verliezen.

"We hadden zelfs al een onderduikadres gevonden, zo diep zaten we"

Voor het gezin, maar ook voor Martin, is het nog allemaal moeilijk te bevatten. "Het is acht jaar lang zo'n spannende strijd geweest. We hadden zelfs al een onderduikadres gevonden, zo diep zaten we. Je probeert al die jaren hoopvol te blijven, maar ook realistisch. Er waren zoveel hindernissen te overwinnen en dan is het nu ineens afgelopen", vertelt Martin met tranen in z'n ogen.

De Rustamli's kregen al eerder gelijk van de rechtbank in Haarlem, toch dreigde de IND vervolgens weer met uitzetting. "De rechter vond dat de IND de omstandigheden van dochter Aygun onvoldoende in acht had genomen. Maar dit oordeel werd door de IND afgewezen en ging in beroep. Ook mochten zij het proces niet langer afwachten in Nederland."

'Lekgeprikt'

Die laatste eis trok de IND uiteindelijk weer in, waardoor de Rustamli's bij de laatste rechtszaak aanwezig konden zijn. "De rechter had het hele dossier uitgekamd en al onze acties gezien, dus dat voelde direct heel goed. De IND werd urenlang ondervraagd. Waarom het gezin naar Emmen moest vertrekken bijvoorbeeld. Er kwam niets meer uit dan wat gestamel. De rechter zei de zaak zeer serieus te nemen en snel met een uitspraak te komen."

Twee weken na de zitting oordeelde de rechter dat het gezin in Nederland mag blijven. "De IND kreeg nog drie weken om in beroep te gaan, maar deed dat niet. "De IND heeft zoveel fouten gemaakt, dat het voor de rechter niet moeilijk was dat lek te prikken. Deze week kregen we te horen dat ze officieel een verblijfsvergunning krijgen."

NH Nieuws was bij het emotionele afscheid van het gezin bij het azc in Heerhugowaard in oktober 2020, toen ze gedwongen naar Emmen verhuisden, voor de terugkeer naar Azerbeidzjan.

Tekst gaat verder onder video.