Familie Rustamli uit Azerbeidzjan uitgezwaaid door vrienden tijdens vertrek naar Emmen

HEERHUGOWAARD - Het is een verdrietige dag voor de familie Rustamli. Zij wonen al jaren in het asielzoekerscentrum in Heerhugowaard, maar moeten verhuizen naar een gezinslocatie in Emmen, waar het gezin wordt 'voorbereid' op de terugkeer naar Azerbeidzjan. Veel vriendinnen en buurtbewoners zwaaiden het gezin uit.