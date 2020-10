Wanhoopspoging bij balie azc voor gezin Rustamli: "Onze dochter eet niet meer"

HEERHUGOWAARD - De familie Rustamli woont al zes jaar in een asielzoekerscentrum en is verwikkeld in een slopende asielprocedure: morgen moeten ze verhuizen naar een gezinslocatie in Emmen, waar het gezin wordt 'voorbereid' op de terugkeer naar Azerbeidzjan. Met de steun van de lokale gemeenschap, de burgemeester en een nieuwe advocaat, wapent de familie zich in de finale strijd tegen het besluit van de IND. "Dit is ons thuis, zo voelen wij dat allemaal."

Eerst even terug in de tijd: Mehman Rustamli vluchtte uit angst voor de autoriteiten in 2014, samen met zijn vrouw Gunay weg uit Azerbeidzjan. Inmiddels wonen ze alweer zes jaar in deze regio: eerst in het azc in Alkmaar en tegenwoordig op de locatie in Heerhugowaard. Rufat volgt een opleiding in Haarlem en Aygun zit in Alkmaar op het Dalton College.

Beide kinderen halen goede cijfers en hebben veel vrienden. Moeder Gunay staat graag in de keuken en toont regelmatig haar kookkunsten tijdens culturele bijeenkomsten. Daarnaast biedt ze altijd een helpende hand aan de medewerkers van het azc.

Ondanks dit alles, oordeelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat het gezin terug moet naar Azerbeidzjan. Volgens meerdere mensen zijn er zowel fouten gemaakt door de IND als door de vorige advocaat van de familie. Gunay: "We hebben alles geprobeerd om te bewijzen dat we in gevaar zijn, maar we kunnen niet meer. Al jaren zijn we aan het vechten om hier te mogen blijven."

Acties van Heerhugowaarders

Er zijn al meerdere campagnes geweest: met de actie 'Hou ze thuis', een petitie waar meer dan 3.000 handtekeningen op staan, en een videoclip (zie hieronder), wil de Heerhugowaardse gemeenschap laten zien hoeveel impact de dreigende uitzetting van het gezin heeft.

Zanger Jacob Young, de familie en leerlingen van het Stedelijk Dalton College in Alkmaar brachten deze clip uit. Tekst gaat door onder de video