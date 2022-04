Kassa's rinkelen op de Schans tijdens paasdrukte, toeristen blokkeren weer de buurt

Het is weer druk op de Zaanse Schans. Dit paasweekend is het zelfs zo druk geweest dat het even leek of de oude tijden van voor de pandemie weer terug zijn. Waar de ondernemers op de Schans blij zijn met de omzet, zijn de omwonende minder gelukkig, omdat het verkeer vast staat en alle parkeerplekken bezet zijn. Want ook die oude tijden zijn weer terug van weggeweest.

Toeristen bij de Zaanse Schans - NH Nieuws / Mischa Korzec

"Het weekend krioelde het van de mensen", zegt Janna de Waal van de klompenmakerij. Ze is er erg blij dat de drukte weer als vanouds is. Ook vandaag moet ze aan de lopende band klompen en andere souvenirs afrekenen. "We mogen niet mopperen". Last heeft ze niet van de drukte: "Hoe meer hoe beter, we missen alleen nog de Aziaten." Het Zaans Museum zag de drukte niet aankomen, maar spreekt van een geslaagd weekend.

Paasdrukte Zaans Museum - Marieke Verweij

Volgens directeur Marieke Verweij zijn het voornamelijk Duitsers die een lang paasweekend hebben en Amerikanen die Spring Break vieren. Ondanks de plotselinge drukte is ze erg tevreden over de hoeveelheid mensen die met Pasen het museum bezocht hebben. "Je ziet altijd wat meer drukte met de feestdagen, maar het is de vraag of dit blijft." Bewoners van de Schans hadden de drukte wel verwacht. "Ik zag ze twee weken geleden al en dacht 'oh, oh'. Nu heb ik heb ik voor wat meer privacy gezorgd", vertelt een bewoonster. Een andere bewoonster had het ook wel verwacht. "Je struikelt om 6.00 uur in de ochtend al over de fotografen die de molens in de ochtenddauw willen fotograferen." Ook de opstoppingen bij de rotonde en op de weg noemt ze wrang voor de bewoners. Beide dames weten dat de drukte bij het wonen op de Schans hoort. "Je ziet wel meteen waar het knelt", merkt Verweij op. Hiermee doelt ze op de rotonde bij de Schans die gelijk vast staat en dat er ook weer handhaving nodig is om auto's van de Schans te weren en door te sturen.

Drukte op de Zaanse Schans - NH Nieuws

Die auto's kunnen dan gratis parkeren in Zaandijk, maar daar zit de buurt niet op te wachten. "Gisteren stond het hier vol met auto's ook op de stoep", zegt buurtbewoner Rob de Graaf. De problemen zijn allerminst nieuw, maar zijn wel weer even wennen na twee jaar van relatieve rust. Rob denkt dat de oplossing dan maar gratis parkeren op de Zaanse Schans moet zijn zodat de bewoners weer gewoon kunnen parkeren. "Van mij mag het weer winter zijn dan zie je ze tenminste niet, minder in ieder geval."

Verkeersregelaar Zaanse Schans - NH Nieuws / Mischa Korzec

"Het was heftig, er werden hele busladingen gedropt", zegt Yvonne Delorme van Het Zaanse Bakkertje. "Het leken wel sprinkhanen, ze kwamen binnen en dan was de boel kaal". Ze had niet verwacht dat het zonnige paasweekend zo druk zou worden, en moest flink bij bakken. Ze kan niet zeggen of ze er nou direct blij mee is. "Onze mensen raken enorm belast waardoor sommige vertrekken, nieuw personeel aantrekken is lastig". Hierdoor overweegt ze om een dag in de week te sluiten.

Het Zaanse Bakkertje - NH Nieuws / Mischa Korzec

Wat haar ook niet lekker zit, is dat ze na twee jaar weer minder de mensen in de wijk kan bedienen en voornamelijk toeristen in de winkel heeft. "Wij wilden dat niet, maar dat wordt ons door het strotje geduwd". Vandaag staat ze met een man minder maar het is nog steeds druk "We hebben om 5.00 uur onze laatste bak koffie gedronken we snakken ernaar." Maar het is ook gewoon gezellig, meent Yvonne. Ze wil het vooral voor de toeristen leuk maken, 'want het is hun vakantie'. "Het blijft dubbel."