Meisje dat op Zaanse Schans op de foto ging met Red Hot Chili Peppers gevonden

Fotograaf William Rutte maakte in 1990 foto's op de Zaanse Schans van de band Red Hot Chili Peppers. Een andere bezoeker van de Schans, een jong meisje, bleef de hele tijd in de buurt van de band en ging uiteindelijk met de band op de foto. Na lang zoeken, is bekend wie het meisje is. Het is de Australische Sonya.

RTV Zaanstreek sprak met Rutte over de bijzondere foto. In 2014 kwam hij de foto weer eens tegen en plaatste een oproep op social media. Hij vroeg zich af om iemand wist wie het meisje was. Misschien zou ze zelf niet eens weten dat ze met de beroemde band op de foto staat. De oproep werd veel gedeeld en kwam om de zoveel maanden weer eens boven, maar telkens zonder resultaat. Er kwamen wel reacties, maar niemand kon bewijzen daadwerkelijk dit meisje te zijn.

Tot een paar weken geleden. Het meisje op de foto werd herkend door Jannie Mus, zo vertelde William Rutten gisteren aan RTV Zaanstreek. Jannie wist dat dit meisje de dochter is van expats uit Australië die 3 jaar in Nederland hebben gewoond, maar ze zijn alweer een tijd geleden terug gegaan naar Australië.

Sonya

Jannie wist weer contact te leggen met de familie van het meisje. Waarop het meisje zelf, Sonya, contact zocht met William Rutten. Sonya vond het surrealistisch om met de band op de foto te staan, vooral omdat haar partner groot fan van de band is en twee jaar geleden nog naar een concert is geweest.

Sonya kon wel bewijzen dat zij het meisje van de foto is. Ze stuurde foto's die haar familie tijdens het bezoek aan de Zaanse Schans in 1991 maakte. Ze stuurde Rutte foto's die haar familie zelf gemaakt had van het bezoek aan de Zaanse Schans. Daarop is Sonya onmiskenbaar te herkennen.