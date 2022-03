Zaanse Schans zoekt toerist die langer blijft en de molens ook écht bezoekt

"De inzet is de toerist die verder kijkt dan klompen en kaasmaken, te verleiden met een bezoek aan de Zaanse molens waar nog ambachtelijk wordt geproduceerd." Dat zegt Maarten van der Meer, directeur van Stichting de Zaanse Schans. Hij verwacht dit seizoen vooral veel Europeanen en Amerikanen, maar wil de Nederlandse toerist ook verleiden.

Na twee jaar corona snakt de toeristische sector naar omzet, terwijl omwonenden juist gewend zijn geraakt aan de rust. Een lastig dilemma aan de start van het nieuwe toeristenseizoen. Deskundige Ko Koens ziet een kans om het anders te doen.

Toch ziet Maarten van der Meer, directeur van Stichting de Zaanse Schans de Amerikaanse toeristen graag weer terugkomen. "Die Amerikanen waren we kwijtgeraakt door de massale toestroom van toeristen uit Azië. Het zou heel fijn zijn als zij weer komen. Maar ook de Nederlandse toerist die ons in de corona tijd bezocht, willen we niet meer kwijt."

Voor corona groeide de Zaanse Schans tot 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Op sommige dagen kon je letterlijk over de hoofden lopen. Dat waren heel veel toeristen die in groepen reisden en vanuit Amsterdam een bustour maakten. Een groei naar 3 miljoen werd zelfs voorspeld, maar daar zit eigenlijk niemand meer op te wachten.

Meer dan de Zaanse Schans

Ook bij de gemeente Zaanstad en Marketing Zaanstreek willen ze graag de 'individuele' toerist bereiken. "De Zaanse Schans blijft de grootste trekpleister," zegt Anneke Wijdogen-Vis, directeur van Marketing Zaanstreek. "We hebben niets tegen de toeristenbussen maar wij gaan proberen de toerist te verleiden tot het bezoeken van andere toeristische plekken in de Zaanstreek. Zoals het stadshart van Zaandam, of het industriële Hembrugterrein, de Zaanse Bocht met de oude pakhuizen en de fraaie veenweide gebieden."

De toerist die een korte vakantie houdt en wandelend of fietsend de Zaanstreek verkent. "Dat kunnen ook toeristen uit de regio zijn of uit de rest van Nederland, die hier voor een lang weekend komen", zegt Anneke Wijdogen-Vis.

