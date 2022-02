Weten buitenlandse toeristen Amsterdam nog te vinden? "Er is weer meer reuring"

Het waren twee dramatische jaren voor de toeristensector. Door corona bleven buitenlandse toeristen massaal weg en dat was vooral in Amsterdam goed te merken. Maar nu alles aan het versoepelen is durven ondernemers weer een beetje vooruit te kijken.

Bij Rederij P. Kooij aan het Rokin staat een handjevol toeristen. Het is niet de lange rij waar bedrijfsleider Maarten Temorshuizen op had gehoopt. Maar het is dan ook hartstikke guur buiten, met regen en flinke windstoten. "Dit zijn niet de dagen waar we het van moeten hebben." Maar de boten mogen weer vol want de 1,5 meter maatregel is overboord. En dus is Maarten hoopvol. "Je merkt vooral aan de weekenden dat het toerisme aantrekt. Het wordt wat drukker op straat en dus wordt het automatisch ook wat drukker in onze boten. Je merkt dat er meer reuring is."

Er worden weer kaartjes verkocht. Aan de deur en online. "We hebben in de coronaperiode nog wel wat Duitsers gezien, maar je merkt nu gewoon dat ze uit heel Europa komen. Maar we zitten natuurlijk nog lang niet op het oude niveau. Wel heb ik de hoop dat we gewoon weer een seizoen kunnen gaan draaien zoals we dat in 2017, 2018 en 2019 deden."

Terwijl Maarten hoopt dat alles zo snel mogelijk weer bij het oude is, houdt Samir Veen zijn hart vast. Hij is geboren en getogen op de Wallen en woont er nog steeds. Samir hoort de hele tijd dat de toeristen wegblijven, maar zijn ogen zien wat anders. "In het voorjaar 2020 was het natuurlijk wel heel rustig. Alles was dicht en je kon hier gewoon rondlopen. Maar in de zomer van dat jaar werd het alweer heel druk hier. En daarna is het natuurlijk een beetje op en neer gegaan."

De laatste tijd is het weer gekkenhuis. Foto's en filmpjes van de Wallenwacht laten zien dat 't afgelopen zomer weer als vanouds bal was op het moment dat er versoepelingen waren. Schreeuwende toeristen, kots en poep op de straten, bommetjes in de gracht. Net als vroeger probeert Samir zijn eigen buurtje zoveel mogelijk te vermijden. "Hier in de buurt is niets veranderd. Doordeweekse avonden zijn heel druk met veel overlast. In het weekend is het echt volledig onleefbaar."

