Amsterdams stadsbestuur wil deel ramen Wallen sluiten en nieuw erotisch centrum openen

Dat staat in een vandaag verstuurde brief aan de gemeenteraad. Burgemeester Femke Halsema is al een paar jaar in gesprek over de Wallen. Daar moet minder overlast en criminaliteit plaatsvinden en voor de prostituees moet het ook veiliger worden.

Het sluiten van ramen is tot nu toe altijd een van de mogelijkheden geweest, maar het is nu de enige optie die het stadsbestuur voor ogen heeft. Het kan gecombineerd worden met het verplaatsen van de exploitanten. Wel moet de gemeenteraad akkoord gaan. "Het college bespreekt graag of uw raad deze essentiële keuzes onderschrijft", schrijft het stadsbestuur. Eerder bleek wel al dat een gedwongen sluitingen de stad heel veel geld kunnen kosten.