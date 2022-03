Volendam is klaar voor 'start van het toeristenseizoen' met Pieperrace

De zeilen zijn gehesen en er wordt al hard gewerkt aan de Volendammer kwakken, want tijdens de Pieperrace volgende week barst de strijd los. "Ik denk dat het een groots evenement wordt", vertelt Cor Klein van Stichting Pieperrace enthousiast. Het is voor het eerst sinds twee jaar dat het evenement met de boten weer van start gaat.

Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren onder andere bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.

Klaar voor de race

De organisatie is zo goed als klaar voor de race. "Alles wat er geregeld moet worden, is voor 90 procent geregeld", laat Cor Klein weten. Er zijn op dit moment zo'n 30 aanmeldingen. "We verwachten een volle haven." Volgens Cor komen er ook nog een hoop aanmeldingen op de dag zelf binnen.

Rico maakt de VD84 klaar voor de race. Tekst gaat door onder de reportage.