Gemis van toeristen: rondvaartboot Zaanse Schans failliet

De rondvaartboten worden vooral gebruikt door de buitenlandse toeristen. Marketing Zaanstreek wil Zaandam en omstreken aantrekkelijk maken, de Zaanse Schans helpt daarbij. De woordvoerder vertelt: "Alles wat wegvalt aan toeristische product, maakt het minder aantrekkelijk."

De organisatie merkt dat veel toeristische ondernemers het moeilijk hebben. Naast Windmill Cruises, heeft ook de Zaanferry moeite met het hoofd boven water houden. De vergunning wordt hierdoor mogelijk opnieuw aanbesteed. "Dat helpt natuurlijk niet om de mensen te motiveren om de streek te ontdekken."

Gevolgen

"Het is vervelend voor de personen die het raakt", vertelt Maarten van der Meer. De directeur van Stichting de Zaanse Schans denkt niet dat het gevolgen heeft voor de Zaanse Schans zelf, wel heeft het directe impact op de inkomsten van de stichting. "Het was gezellig druk, dus ik denk niet dat het specifieke aantrekkende werking heeft."



Vorige week vertelde Maarten al het parkeerterrein iets voller wordt, maar 'het is lager dan vorig jaar', doelt hij op het aantal bezoekers. Normaal tijdens de hoogtijdagen zijn er gemiddeld zo'n twee miljoen bezoekers per jaar. Het meest vervelende vindt Maarten: "Je gaat van een slechte zomer een laagseizoen in. Je moet dus volhouden tot april volgend jaar. In de hoop dat het gaat herstellen."

Sommige mensen maken na een faillissement een nieuwe start. Sabien doet dat en vorige maand maakte NH Nieuws hier een reportage over: