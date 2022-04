Mühren schiet FC Volendam op drempel eredivisie: "Het kriebelt al weken"

Robert Mühren was vandaag tegen Jong Ajax wederom goud waard voor FC Volendam. De spits wist twee keer te scoren én was bovendien het slachtoffer bij de rode kaart van Ajacied Enric Llansana. Volgens velen was de rode kaart onterecht, maar Mühren dacht daar anders over. "Ik wil best de schaafwonden laten zien. Ik laat me niet graag vallen."