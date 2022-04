Jong Ajax-trainer John Heitinga genoot niet van zijn ploeg in Volendam

Voor Jong Ajax was het geen fijne middag in Volendam. Ondanks de vroege voorsprong hadden de Amsterdamse beloften nooit grip op de wedstrijd en werd er met 3-1 verloren. "Het was onvoldoende van onze kant", vindt trainer John Heitinga.

Een balende Jong Ajax-trainer John Heitinga tegen FC Volendam - Pro Shots / Vincent de Vries

Heitinga hoopte dat zijn ploeg na de 0-1 in de derde minuut grip en controle over de wedstrijd zou krijgen. Daar was volgens hem echter geen sprake van. Hij spreekt van een "saaie en vervelende wedstrijd" voor zijn ploeg.

John Heitinga: "We hebben niet ons niveau gehaald vandaag" - NH Nieuws

In de veertigste minuut kreeg Enric Llansana van Jong Ajax een rode kaart. Hij raakte de doorgebroken Robert Mühren. "Ik denk dat Mühren het heel slim doet. Hij weet als hij gaat liggen dan is de kans groot dat de scheidsrechter rood trekt", zegt Heitinga. Jong Ajax staat zevende in de eerste divisie met 59 punten uit 35 wedstrijden. In theorie kunnen de Amsterdammers nog derde worden. De voorsprong op NAC Breda, dat achtste staat, is zeven punten.

Heitinga over de rode kaart van aanvoerder Enric Llansana - NH Nieuws