Zoon staartschutter bommenwerper: "Schuldgevoel dat hij de enige overlevende was"

Bij Slootdorp werd gistermiddag de bemanning van de bommenwerper geëerd die op 25 juli 1943 uit de lucht werd geschoten. Brokstukken van het vliegtuig belandden in een groot gebied rond de Dolfijnweg. Eén bemanningslid wist zich te redden. Zijn zoon was bij de onthulling met het plaatsen van de herdenkingspaal.

Het is het, inmiddels, 10e monument dat door Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon geplaatst is. En het is eigenlijk het verhaal waar alles mee begon. "Mijn opa en oma vertelde mij over het vliegtuig. Toen ben ik Jack Loudon, die leefde toen nog, op het spoor gekomen. Hij wilde zijn verhaal niet opschrijven, maar ik mocht wel langskomen. Ik ben toen een week bij hem thuis geweest", vertelt Mark Hakvoort van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon.

"Het verhaal hoe hij het overleefd heeft, is ongelofelijk", vertelt Dave Loudon, zoon van staartschutter Jack Loudon, "Hij werd door de luchtstroom uit het vliegtuig gezogen en heeft zijn parachute omgedaan terwijl hij naar beneden viel. Op ongeveer 300 meter ging het open. Hij heeft enorm geluk gehad. Maar het schuldgevoel dat hij de enige overlevende was, is nooit bij hem weggegaan"

Zijn opa en oma waren niet de enige getuigen. Ook het buurjongetje van toen, Johan Juurlink, kan zich het nog herinneren. "We werden gewekt door vader en moeder dat er een vliegtuig uit de lucht geschoten was en dat we rustig moesten blijven. Ik moest de volgende dag weer naar school dus ben weer gaan slapen. Ik was een koele kikker dus dat lukte best"

De volgende dag ziet de familie de gevolgen. "Er was brand in de buurt van de kippenboet. En daar achter bij de varkens. Overal waren brandjes. En ik zag ook een bemanningslid liggen, er was een Duitser die er tegen aan trapte en toen een reprimande kreeg van zijn chef", legt Juurlink uit.

Voor Dave Loudon was het bezoek bijzonder. "We zijn nog in de kerktoren van Slootdorp geweest. Daar stonden de Duitse wachten die mijn vader met zijn parachute naar beneden zagen komen. Mijn vader vertelde veel over de oorlog, andere veteranen niet. Maar om hier nu te staan, op de echte plek, ja dan vallen de puzzelstukjes wel op zijn plek"