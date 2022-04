Nabestaande bij herdenking vliegers exact 80 jaar na crash: "Dit is heel emotioneel"

In Heemskerk en Middenmeer werd vandaag stilgestaan bij de bemanning die vandaag precies 80 jaar geleden in de Wieringermeer om het leven kwam. De mannen waren vertrokken voor een missie boven Duitsland, een bombardement op de staalfabrieken van Krupps in Essen. Maar het ging mis, ze werden uiteindelijk waarschijnlijk door een Duitse nachtjager uit de lucht geschoten

220411_HERDENKING - NH Nieuws

De achterneef van één van de bemanningsleden, Pavel Holomek, was speciaal voor de herdenking vanuit Tsjechië overgekomen met zijn zoon Pavel jr. en nichtje Gabriëlle. Hun herdenkingsreis begon vanmorgen al bij het museum van Johan Graas van de Aircraft Recovery Group, in Fort Veldhuis bij Heemskerk. Daar kreeg Holomek een aantal onderdelen van het vliegtuig als tastbare herinnering aan zijn oud-oom, tweede piloot Karel Kodes "Iedere keer als je zo'n onderdeel overhandigt aan een nabestaande dan heeft dat een enorme impact", vertelt Graas, die veel onderzoek deed naar de crash van het vliegtuig bij Middenmeer. "Ze hebben dan iets tastbaars voor thuis, dat is heel belangrijk." Pavel's nichtje Gabriëlle vertaalt waar Pavel Holomek de dierbare voorwerpen gaat plaatsen: "In zijn kantoor in Tsjechië. Naast een onderscheiding die hij al heeft voor zijn tijd in het leger." Tekst gaat verder onder de foto...

NH Nieuws

Na het bezoek aan Fort Veldhuis gaat de herinneringsroute verder. In de Cultuurschuur in Wieringerwerf liggen nog een aantal andere onderdelen van het vliegtuig die bij de berging in de jaren '90 naar boven zijn gekomen. Het Historisch Genootschap gaf uitleg over de jonge maar indrukwekkende geschiedenis van het gebied "Ik ben hier voor het eerst. Het voelt voor mij als een missie", vertelt Pavel Holomek, "Ik wil alles weten over wat mijn oud-oom is overkomen. Daarom ben ik hier heel dankbaar voor" Vorig jaar werd op de plek van de crash, op de kruising Molenweg-Schagerweg, al een monument geplaatst door Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. De ceremonie van vandaag, precies 80 jaar na dato, kwam op verzoek van de ambassades van zowel Tsjechië als Slowakije én de gemeente Hollands Kroon. "Het was prachtig en emotioneel. Ik hoop dat we hier weer kunnen komen", vertaalt Gabrieëlle de woorden van haar oom.