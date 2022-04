Duikers doen onderzoek naar Amerikaanse bommenwerper op zeebodem bij Texel

Het onderzoek begint op 6, 7 juni. Er zou een Amerikaanse B-17 bommenwerper liggen. "We gaan er met een vaartuig heen, duikers en misschien ook een sonar om te kijken bij het wrak", vertelt René Pouw. "Vervolgens zullen we verder onderzoek doen, ook met de Amerikaanse Defensie. Zij zijn erbij betrokken, omdat het om een Amerikaanse bommenwerper gaat."

Nabestaanden

Doel is vooral om het wrak te identificeren. "Om welk wrak gaat het en aan welke bemanning kun je het vervolgens relateren? Dat willen we weten. Dan kunnen we ook nabestaanden op de hoogte brengen. Het plan is nu niet om het wrak te bergen. Dat doen we alleen als er bijvoorbeeld gevaar voor de omgeving is. Zo niet, dan blijft het een zeemansgraf."

Vaak wordt op een later moment nog een herdenkingsceremonie gehouden.