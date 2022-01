Resten gevonden van alle vliegers van gecrashte bommenwerper Nieuwe Niedorp

Er zijn stoffelijke resten gevonden van alle vijf bemanningsleden van de Vickers Wellington-bommenwerper die in 1941 boven Nieuwe Niedorp uit de lucht werd geschoten. Dat heeft de gemeente Hollands Kroon vanmiddag bekend gemaakt. Vorig jaar mei werd het vliegtuig in de Kostverlorenpolder geborgen om zekerheid te krijgen over het lot van de bemanning.

Het vliegtuig met zijn Tsjechische bemanning was in de nacht van 22 op 23 juni 1941 op de terugweg van een bombardement op Bremen toen het boven Niedorp werd aangevallen door de Duitse nachtjager Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld. Alleen de piloot Vilem Bufka wist zich met zijn parachute te redden. De andere bemanningsleden crashten, werd al die jaren al vermoed, met het toestel in de grond van de polder. De berging heeft dit nu bevestigd.

Het opgegraven materiaal werd de afgelopen maanden onderzocht in het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst in Soesterberg. "Het is een opluchting en een ontroerend moment", zegt Ingrid Sijtzel die het project namens de gemeente Hollands Kroon leidde. Zij kreeg het nieuws gisteren te horen. "We hadden toch een beetje onzekerheid. De piloot heeft in zijn memoires geschreven dat er mogelijk nog meer met parachute waren gesprongen. Maar nu is er duidelijkheid."

Killed in Action

Alle nabestaanden en betrokken partijen zijn op de hoogte gebracht. Dat geldt ook voor de bewoners van het terrein waar de bommenwerper werd opgegraven. En ook in het thuisland van de bemanning wordt het verhaal op de voet gevolgd: "Het speelt erg in Tsjechië, er zijn meerdere documentaires uitgezonden over de bemanning en hun crash en de berging. De mannen stonden nog officieel te boek als vermist. Ze waren Missing in Action. Dat zal nu worden veranderd in Killed in Action."

De stoffelijke resten van de bemanningsleden zullen dit jaar worden begraven op een militair ereveld van de Commonwealth War Graves Commission in Nederland. "Het is fijn dat we ze nu de eer kunnen doen toekomen die ze verdienen. Ze hebben gestreden voor de vrijheid. Het initiatief ligt nu bij de Tsjechische ambassade, maar het zou natuurlijk bijzonder zijn als we ze kunnen begraven op 23 juni, 81 jaar na de fatale crash", zegt Ingrid Sijtzel van de gemeente Hollands Kroon.

Vliegtuigwrakken

De berging bij Nieuwe Niedorp was onderdeel van het 'nationaal programma berging vliegtuigwrakken' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie ondersteunt daarbij gemeentes bij 'kansrijke' opgravingen op locaties waar waarschijnlijk nog stoffelijke resten in de grond zitten. Er zijn tijdens de oorlog zo'n 5.500 vliegtuigen in Nederland gecrasht.