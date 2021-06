Alle wrakstukken bommenwerper bij Nieuwe Niedorp zijn uit de grond gehaald

Op de bergingslocatie wordt inmiddels alweer voorzichtig begonnen met het vullen van de grote kuil die moest worden gegraven om diep in de grond bij de resten te komen. "Het is inderdaad verbazingwekkend in hoeveel delen zo'n toestel uit elkaar klapt", zegt majoor Bart Aalberts die het project namens Defensie leidt. "Dat geeft ook maar weer aan hoeveel impact er is geweest toen het toestel hier de grond raakte."

Even verderop, op de verwerkingslocatie, is al een enorme hoeveelheid onderdelen schoongemaakt. "Dit is een 'dinghy'. Als ze boven water vlogen en een noodlanding moesten maken, konden ze in dit bootje", vertelt Aalberts bij een gele rubberboot. Daarop is het woord 'Valve', wat ventiel betekent, nog duidelijk te lezen.

Vermist

Vorige week werd al bekendgemaakt dat er bij de zoektocht stoffelijke resten gevonden zijn. Dat was ook de insteek van deze missie. Van de bemanningsleden staan er nog altijd vijf als vermist in de boeken. De hoop bestaat dat er nu zekerheid komt over hun lot.

"We kunnen zien aan de locatie van het landingsgestel, de resten van de motorblokken en de rest van de romp dat het vliegtuig bijna loodrecht in de grond terecht is gekomen", legt majoor Aalberts uit. Het project is nog niet klaar. Op de verwerkingslocatie moet nog veel afgegraven grond worden onderzocht. Alle materialen gaan uiteindelijk met de teams van Defensie mee voor verder onderzoek.