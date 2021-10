Nabestaanden uit Canada en Engeland ontroerd na zien wrakdelen Britse bommenwerper

Een deken van stilte valt woensdagmiddag over de gedenkkamer van de Britse bommenwerper BK716 in Fort Veldhuis in Heemskerk. Een traan rolt over de wangen. De herdenkingsdienst van de bommenwerper, die in de Tweede Wereldoorlog wordt neergehaald boven het Markermeer, maakt diepe indruk op de nabestaanden die uit Engeland en Canada zijn overgekomen.

Fiona Williams uit Canada is een nichtje van Harry Gregory Farrington, een van de zeven bemanningsleden die aan boord was van het toestel. Ze laat haar hand zachtjes over het aluminium van een stuk romp gaan. "Verbazingwekkend", fluistert ze. "Dit is wel zo bijzonder. Ik had gehoopt dat mijn moeder hier nog bij had kunnen zijn, maar ze is te oud. Ze hield veel van haar broer", aldus Fiona.

Ook nabestaande Richard Shrubsall (78) is zichtbaar onder de indruk. Met zijn stok wijst hij naar zijn vader op een foto, die hij door de tragedie nooit heeft gekend. "Dit bezoek brengt me een stapje dichter bij mijn vader en zijn moedige daad. Het is dapper en we moeten dankbaar zijn voor wat ze aan boord van het vliegtuig hebben gedaan voor onze vrijheid. Maar ook ben ik dankbaar voor voor het werk dat is geleverd door mijn Nederlandse vrienden hier met deze erkenning en inzet."

De bemanning van de Short Stirling BK716 crasht op 30 maart 1943 in het Markermeer na een vuurgevecht met een Duitse nachtjager (tekst gaat verder onder de foto):