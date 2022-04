Zo hielp één vrouw duizenden vluchtelingen: "Dit is niet het eind van hun leven"

In tijden van oorlog laten mensen zich van hun beste kant zien. In Amstelveen is dit de oorspronkelijk Oekraïense Irina Bulatova (34). Zij verzamelde een team om zich heen dat oorlogsvluchtelingen liefdevol opvangt en voorziet van alles wat zij nodig hebben.

"Toen het nieuws over de oorlog kwam, was dat hartverscheurend. Het was echt een shock en je voelt je op dat moment hulpeloos en machteloos, want je kan niks doen", vertelt Irina over de eerste dagen na de Russische inval in Oekraïne. De Oekraïense moet iets doen om te helpen.

Dat leidt tot een huis en tuin vol dozen met daarin hulpgoederen. "Ik stond de hele nacht dozen in te pakken in mijn eentje, want ik kon toch niet slapen door al het nieuws", vertelt ze. Inmiddels hoeft Irina het al lang niet meer alleen te doen. Een groep van 50 vrijwilligers heeft zich bij haar aangesloten. Veel van die vrijwilligers komen van Stichting Maccabi. Samen richten ze een punt op aan de Handweg in Amstelveen waar hulpgoederen kunnen worden gebracht en opgehaald.

