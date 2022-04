Kinderen begeleiden of je oude fiets doneren: zo help je Oekraïense vluchtelingen

Gemeentes pakken de opvang van Oekraïense vluchtelingen ieder op hun eigen manier aan, maar één ding is zeker: vrijwilligers zijn cruciaal. Wat kun je in jouw gemeente nog doen om te helpen?

Winkel voor Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen - AdobeStock/Participe

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zes weken geleden, is in Amstelland al veel opgezet. Waar in het begin vooral goederen voor Oekraïeners uit oorlogsgebied werden ingezameld, is de focus langzaam verschoven richting de grote vluchtelingenstroom die deze kant op komt. Behalve slaapplekken zijn er nog steeds veel goederen nodig, want veel vluchtelingen zijn vrijwel al hun bezittingen kwijt. Ze willen zo snel mogelijk weer werken en kinderen moeten weer naar school, zodat hun ontwikkeling niet helemaal komt stil te staan. In Amstelland worden nu zo'n 600 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. 460 in Amstelveen, 55 in Uithoorn, 87 in Aalsmeer en 25 in Ouderkerk. Daarnaast verblijft een onbekend aantal vluchtelingen bij gastgezinnen in de regio.

Amstelveen barst van vrijwilligers In Amstelveen is zo'n grote groep vrijwilligers actief om Oekraïense vluchtelingen te helpen dat ze momenteel geen handen tekortkomen. "Maar het kan zo veranderen", vertelt Elena Nabatova van Participe. Het heeft dus zeker zin om je aan te melden via Vrijwilligerscentrale Amstelland. Tekst gaat verder na de tweet.

Fantastisch hoe @Gem_Amstelveen meeleeft. De hele dag worden spullen voor de vluchtelingen gebracht bij ‘Open House’ aan de Handweg. Geheel gerund door vrijwilligers. Nu vooral behoefte aan toiletartikelen. 👏 pic.twitter.com/k3iZRzMz9M — Tjapko Poppens (@Tjapko_Poppens) April 1, 2022

Ondertussen kun je in Amstelveen je steentje bijdragen door spullen in te zamelen. Deze kun je brengen naar het drop off-point aan de Handweg 121, in het oude pand van Life & Garden. Vrijwilligerscoördinator Irina vertelt: "We krijgen heel veel spullen en het is ontzettend druk. We werken iedere dag tien tot vijftien uur." Participe houdt bij aan welke spullen er de meeste behoefte is. "Dat zijn op dit moment fietsen", vertelt Elena. Die fietsen kunnen ook bij fietsenwinkel Van Rietschoten worden ingeleverd, want daar worden ze meteen nagekeken. "Mochten er kleine reparaties aan de fiets nodig zijn, dan zullen wij daar voor zorgen", laat de winkel weten. Tekst gaat verder na de tweet.

Verderop aan de Handweg, in het oude pand van Van Diemen Funsport, is een 'winkel' ingericht waar vluchtelingen de spullen op kunnen halen. Tekst gaat verder na de video.

En wat zijn we hier blij mee: een nieuw uitgiftepunt voor de goederen voor Oekraïners in onze regio. Vanaf maandag 21 maart dagelijks geopend van 10:00-15:00 uur. Locatie: Handweg 129, oude Van Diemen Funsports gebouw. Vandaag is de verhuizing naar het lege pand begonnen. Er wordt nog heel hard gewerkt (dank aan alle vrijwilligers!!). Op deze locatie is nog behoefte aan extra handjes/ vrijwilligers, stevige kledingrekken, stevige kledinghangers, stellingkasten, schoenenrekken, winkelwagens en -mandjes en tasjes. Eigenlijk een hele winkelinrichting .. Heeft u vragen? Neem contact op met 06-57690400, 06-51757525 of 06-22452348. Let op: als u spullen wilt afgeven is de locatie Handweg 121. Posted by Participe Amstelland on Saturday, March 19, 2022

Amstelveen probeert ook zo snel mogelijk een school voor Oekraïense vluchtelingenkinderen uit de grond te stampen. In het Griffioen op Uilenstede kunnen vluchtelingenkinderen nu al deelnemen aan een 'landingsprogramma', zodat de kinderen in ieder geval iets te doen hebben en niet de hele dag met de oorlog bezig te hoeven zijn. "Het programma bestaat uit sport, spel, creativiteit en lessen in de Oekraïense, Nederlandse en Engelse taal, wiskunde maar ook bijvoorbeeld DJ-lessen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Er wordt zelfs al lesgegeven door Oekraïense leerkrachten. Ook bij het onderwijsprogramma is aan vrijwilligers op dit moment geen tekort.

Handjes nodig in Uithoorn De vluchtelingen die in Uithoorn en de Kwakel worden opgevangen hebben volgens de gemeente momenteel alle spullen die zij nodig hebben, maar ook hier is nog vraag naar fietsen. Mensen die nog spullen willen doneren, kunnen terecht bij lokale initiatieven. Wél is de roep om vrijwilligers groot. "Wij zoeken vooral tolken en mensen die als vrijwilliger kunnen helpen bij activiteiten voor vluchtelingen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Petra Goesten: [email protected] Deze week is de gemeente in samenwerking met hulppartners een opvangprogramma voor gevluchte kinderen gestart. "We kunnen dit programma alleen

aanbieden met voldoende onderwijspersoneel en vrijwilligers. We doen daarom een

dringend beroep op onze dorpsgenoten om te helpen", schrijft de gemeente in een dringende oproep. Tekst gaat verder na de post.

Van 4 april tot aan de zomervakantie wordt in Uithoorn een opvangprogramma opgezet voor Oekraïense kinderen. Met ruimte... Posted by Gemeente Uithoorn on Wednesday, March 30, 2022

De gemeente Aalsmeer vraagt op dit moment niet specifiek om vrijwilligers die kunnen helpen bij de opvang van Oekraïeners. Sinds deze week organiseert de gemeente iedere woensdag tussen 10 en 12 uur een spreekuur voor vluchtelingen die vragen hebben. Ook Aalsmeerders die vluchtelingen opvangen kunnen daar terecht voor praktische en emotionele ondersteuning.

Leegstaande panden gezocht Vluchtelingen worden in Ouderkerk op dit moment opgevangen in het het voormalige Rabobankpand, maar gemeente Ouder-Amstel verwacht dat dit er in de toekomst meer worden en vraagt mensen die leegstaande panden of ruimtes in beheer hebben om zich te melden via [email protected] Tekst gaat verder na de post.

🌷🌷 🌞STOP OP INNAME KLEDING BIJ DE TULP🌞🌷🌷 Lieve dorpsgenoten, wat fijn dat we samen met u wat kunnen betekenen voor onze... Posted by Kringloopwinkeltje ‘De Tulp’ on Sunday, March 20, 2022