Gevluchte kinderen naar Oekraïense zondagsschool: "Dankbaar dat ik weer kan leren"

Sinds een aantal weken loopt het aantal aanmeldingen bij Oekraïense zondagsschool 'Dzherelo' in Amstelveen hoog op. Vandaag trok de school in een nieuwe locatie, vlak naast de al bestaande locatie, om vluchtelingenkinderen op te vangen en op zondag les te kunnen geven.

"Eerst hadden we 60 leerlingen, drie weken geleden werden dat er ineens 160", zegt directeur Vitaliy Tonenchuck. Al sinds 2014 wordt er iedere zondag les gegeven over de Oekraïense taal en cultuur om kinderen met bijvoorbeeld Oekraïense familie daarin te begeleiden. Maar een paar weken geleden kwam daar ineens een functie bij: de opvang van gevluchte kinderen. "Het is nog een beetje chaos, maar het is heel fijn dat we met deze nieuwe locatie al zo veel meer kinderen kunnen helpen."

Wegnemen van zorgen

Vandaag was de eerste dag dat de kinderen naar de nieuwe school konden. Veel van hen zijn nog geen twee weken in Nederland. Een moeder die haar kind net naar zijn nieuwe klas heeft gebracht is opgelucht: "Ik keek net door het raampje en zag hem hard lachen met andere kinderen." Volgens haar is het goed om kinderen met leeftijdsgenoten in eigen taal kan praten. "Hij heeft ook ons als ouders, maar dat is toch anders. Zo worden zijn zorgen even weggenomen."