Ronselaars probeerden Oekraïense vrouwen op te halen bij opvanghotel Amstelveen

In Amstelveen zijn bij zeker één hotel waar vluchtelingen worden opgevangen ronselaars gezien die Oekraïense vrouwen de prostitutie in wilden krijgen.

Dat vertellen betrokkenen bij de opvang in een uitzending van het programma 'Dijkstra en Evenblij ter plekke' van NPO Radio 1.

In Amstelveen worden momenteel 470 mensen opgevangen in het Ibis Hotel en het Adagio Aparthotel. De coördinatie van de opvang is in handen van Stichting Maccabi. Laura Renberg van de stichting vertelt in de uitzending: "De gemeente Amstelveen belde ons: 'Wij kunnen de grote vluchtelingenstroom even niet aan. Kunnen jullie een aantal vluchtelingen in het hotel accepteren?' Binnen een uur stonden er toen driehonderd vluchtelingen."

Dokterspost

Renberg gaat vol trots verder over hoe zij met een groep vrijwilligers opvang verzorgt in de hotels. Er is inmiddels zelfs een dokterspost opgericht, onder leiding van arts-assistent Lester van Ravenswade.