18 jaar cel voor vader (50) die huis met zijn gezin opzettelijk in brand stak

Martijn den B. (50) uit Assendelft moet 18 jaar achter tralies voor het in brand steken van zijn eigen woning, waarbij zijn ex-vrouw en drie zoons ernstig gewond raakten. Hun jongste zoon (14) overleed uiteindelijk enkele dagen later aan zijn verwondingen. Ook is de man veroordeeld voor jarenlange verduistering van geld van zijn werkgever.

Archieffoto: woningbrand in Assendelft - Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

Was er sprake van (pogingen tot) moord? Die centrale vraag werd vandaag bevestigend beantwoord door de rechtbank. De rechtbank is er niet van overtuigd dat de vader brand stichtte met het doel om naast zelfmoord te plegen ook zijn gezinsleden te doden, maar hij heeft dat risico wel genomen. Anderhalve week voor de brand werd Den B. door zijn werkgever op non-actief gesteld, nadat hij in 6,5 jaar tijd zo'n 2,4 miljoen euro had verduisterd. De verdachte durfde dat niet aan zijn gezin op te biechten en deed alsof hij nog gewoon aan het werk was. Er werd beslag gelegd op zijn bankrekeningen, het huis en de kapsalon van zijn ex-partner. Vooropgezet plan Begin november moest Den B. zijn busje inleveren bij zijn werkgever. Wetende dat hij zijn ontslag niet langer verborgen zou kunnen houden, besloot hij de woning, met zijn gezin erin, in brand te steken. De jerrycans met benzine die hij daarvoor gebruikte, had hij dagen daarvoor al in zijn woning opgeslagen. De gedragingen van Martijn den B. vlak voor de brand tonen volgens de rechtbank aan dat hij voorbedacht handelde. Zo zette hij een busje weg, die overgedragen zou worden aan zijn werkgever, omdat de man bang was dat ook de bus vlam zou vatten. Levenslang voor gezin Alleen een zeer lange gevangenisstraf doet volgens de rechter voldoende recht aan het leed van zijn zoons en ex-partner. 'Het gezin van de verdachte heeft doodsangsten uitgestaan en leeft tot op de dag van vandaag met de ernstige gevolgen. Ook familieleden, buurtbewoners en hulpverleners waren diep geschokt. Het gezin zal moeten leren leven met het schrijnende besef dat hun eigen vader en partner hun broertje en zoon heeft gedood', aldus het vonnis. Tekst gaat verder onder Lees ook.

De gegeven straf valt zes jaar lager uit dan de eis van de officier van justitie, die 24 jaar celstraf eiste. De rechtbank heeft dat besloten omdat 'de officier van justitie onvoldoende rekening heeft gehouden met de persoon van de verdachte'. In het Pieter Baan Centrum hebben een psychiater en psycholoog na observatie vastgesteld dat Martijn den B. bepaalde stoornissen heeft, maar kunnen zich niet uitlaten over de mate van toerekeningsvatbaarheid. 'De feiten lijken te zijn ontstaan in een extreme situatie, waarin verlies van alle structuur, veiligheid en perspectief dreigde, wat leidde tot gevoelens van wanhoop en uitzichtloosheid.' 'Onherstelbaar leed' Tijdens de zitting gaf de vader aan veel spijt te hebben en zich bij zijn straf neer te leggen. "Ik weet niet wat ik kan zeggen om de pijn te verzachten. Zulk onnoemelijk leed veroorzaakt. Of ik me daar bewust van was weet ik niet en doet ook niet ter zake. Het spijt me enorm, maar als je die woorden uitspreekt, voelt het lang niet genoeg." Tijdens de zitting is volgens de rechtbank gebleken dat hij lijdt onder het besef dat zijn jongste zoon dood is door zijn daden, en dat hij zijn gezin onherstelbaar veel leed heeft toegebracht. Martijn den B. moet ook schadevergoedingen betalen aan zijn zijn gezin. Zijn ex-partner krijgt ruim 262.000 euro. Zijn twee zoons krijgen ruim 31.000 en ruim 40.0000 euro. Tijdens de uitspraak was de vader van het gezin niet aanwezig.