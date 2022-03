Vader sticht brand en zoon overlijdt, verdriet in rechtszaal: "Ons gezin is kapot"

Hartverscheurende verhalen in de rechtbank van Alkmaar, waar het vandaag ging over de woningbrand in Assendelft waarbij de 14-jarige Vigo dodelijk gewond raakte. Verdachte Martijn den B., zijn vader, wordt er van verdacht op maandag 2 november 2020 zijn huis in de wijk Saendelft in brand te hebben gestoken. Hijzelf, zijn partner en twee andere kinderen overleefden de brand.

In de rechtbank kwamen vandaag, op de eerste van twee zittingsdagen van de inhoudelijke behandeling, veel details voorbij. Ook mochten de slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. De moeder van het gezin gaf in een schriftelijke verklaring aan sinds de gebeurtenis geen nacht te hebben geslapen. Een broer van het slachtoffer schrijft: "Mijn broertje zijn leven is ontnomen door zijn eigen vader. Ik dacht dat ik mijn vader kende, maar blijkbaar niet." Verdachte Den B. hield grote delen van de dag zijn hoofd omlaag. Lang hield hij ook zijn kiezen op elkaar, maar na herhaaldelijk aandringen van de rechter sprak hij toch. Huilend stamelde hij: "Ik weet niet wat ik kan zeggen om de pijn te verzachten. Zulk onnoemelijk leed veroorzaakt. Of ik me daar bewust van was weet ik niet, dat doet ook niet ter zake. Het spijt me enorm, maar als je die woorden uitspreekt, voelt het lang niet genoeg." Ook vertelde hij de rechter zich neer te zullen leggen bij zijn straf. Verduistering Al voor de zitting was duidelijk dat de man betrapt was op miljoenenfraude. Bij zijn werkgever kwam uit dat hij in de periode van 2014 tot 2020 liefst 2,4 miljoen euro had verduisterd. Delen van dat geld ging naar allerlei zaken: skivakanties, credits voor games waar Den B. verslaafd aan was, maar bijvoorbeeld ook het bedrijf van één van zijn zoons.

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd hij geconfronteerd door zijn werkgever, die inmiddels van de verduistering wist. Den B. werd op non-actief gesteld onder begeleiding het pand uitgezet. Op de zitting werd door de rechter een uitgebreide reconstructie gegeven van de dagen voor de verschrikkelijke gebeurtenis. Zo wordt duidelijk dat Den B. op die vrijdag zichzelf al van het leven wilde beroven. Die poging mislukte. Later kocht de verdachte jerrycans bij bouwbedrijven die hij vulde met benzine. Tekst loopt door

Brand Op maandag 2 november stak Den B. die jerrycans aan in zijn woonkamer, terwijl de rest van het gezin lag te slapen. Toen zij de brand ontdekten riep de verdachte dat ze naar boven moesten vluchten. Hijzelf sloot zich op in de badkamer, waar hij zichzelf nog probeerde te verhangen aan de radiator.

Eén zoon sprong uit het raam en raakte ernstig gewond. Zijn 14-jarige zoon Vigo raakte bewusteloos in een slaapkamer, net als zijn moeder. De brandweer bevrijdde ze beiden. Vigo werd lange tijd gereanimeerd op straat. Op 6 november overleed hij in het ziekenhuis. De moeder lag die periode in coma. In haar verklaring zei ze: "Mijn kind. En ik heb geen afscheid kunnen nemen. Hoe afschuwelijk dat hij helemaal geen steun van me heeft gehad toen hij lag te vechten voor zijn leven." Over haar (inmiddels ex-)partner: "Waarom heeft hij nooit de ballen gehad om me te vertellen over de problemen waar in hij was geraakt?" Morgen gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak verder. Dan wordt ook de eis van het Openbaar Ministerie bekend.