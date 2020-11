Vader verdacht van brandstichting eigen woning Assendelft: hele gezin gewond

ASSENDELFT - De woningbrand die gisteren woedde aan de Zomerzon in Assendelft zou zijn aangestoken door de vader van het vijfkoppige gezin dat er woont. De politie verdenkt hem van brandstichting.

Drie kinderen en twee volwassenen gewond bij woningbrand in Assendelft

Gisteren liet de politie al weten onderzoek te doen naar de oorzaak van de woningbrand. De recherche kreeg de vader in beeld door sporenonderzoek en getuigenverklaringen. Hij is vanwege zijn verwondingen nog niet in staat geweest om een verklaring af te leggen.

De politie zet het onderzoek voort. Buurtbewoners en scholen krijgen hulp van de GGD aangeboden bij de verwerking van het familiedrama.