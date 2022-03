Justitie eist 24 jaar cel voor vader die huis in brand stak, waardoor zoon overleed

Den B. gaf gisteren op de eerste zittingsdag bij de rechtbank in Alkmaar al aan te rekenen op een hoge straf. Hij leek zich daar ook in te berusten: "Ik ben schuldig voor mijn daden en daar verdien ik straf voor."

"Een krankzinnige keuze", zo was de officier van justitie vanmorgen duidelijk over de daad van Den B. Even later: "Het lijkt wel of elk sprankje van liefde voor naasten ontbreekt."

Na zijn mislukte zelfmoordpoging ontstond een nieuw plan bij Den B.: dood door verstikking van rook. Hij kocht jerrycans, vulde die met benzine en een paar dagen later nam hij die ook naar binnen. Op maandag 2 november sprenkelde hij benzine op het trapportaal en stak hij die aan.

Van gevaren bewust

De officier van justitie gaf vandaag aan het ongeloofwaardig te vinden dat Den B. zich niet meer alles kon herinneren van zijn daad en van die dagen ervoor, zoals hij gisteren verklaarde tegenover de rechter. Ook had de vader verklaard dat hij alleen zichzelf wat wilde aandoen en zijn gezin niet mee de dood in te willen slepen.

Dat weerlegde ze: uit alle handelingen bleek volgens haar dat hij dat wel van plan was. De voorbereidingen en de manier waarop de brand is gesticht. Hij was zich van de gevaren bewust. Zo zette hij de bus weg die overgedragen zou moeten worden aan zijn werkgever, omdat hij bang was dat die ook vlam zou vatten.

De officier van justitie vond dat Den B. met volle opzet anderen wilde doden. Daar past volgens haar een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 jaar bij, met aftrek van de tijd die hij al in de cel heeft gezeten.

Op de bodem van de put

Advocaat Mark-Jan Bouwman die Den B. bijstaat, vertelde in zijn verweer dat zijn cliënt op dit moment 'op de bodem van de put' zit. Het liefste had hij volgens de advocaat helemaal niet gewild dat er een verdediging werd gevoerd, hij wil de straf accepteren die hem wordt opgelegd.

Toch ging Bouwman in tegen de conclusie die de officier van justitie trok, dat Den B. met opzet zijn gezin wilde doden. "Dit kan geen rationeel proces zijn geweest. (...) De officier zegt alleen 'ik geloof het niet'. Maar zij kan zich onmogelijk voorstellen wat er in Martijns hoofd is omgegaan." Hij pleitte ervoor zijn cliënt niet voor moord of doodslag te berechten, maar alleen voor brandstichting met gevaar voor anderen.

Over twee weken volgt de uitspraak.