Vergrijzing in de regio neemt toe, maar de jonge huisartsen blijven liever in de stad

Het huisartsentekort raakt de hele provincie, maar in de regio's buiten de randstad is het tekort echt nijpend. Tegelijkertijd groeit de bevolking juist dáár en zal dat de aankomende tien jaar blijven, blijkt uit cijfers van het CBS. De zestigplussers zoeken de buitenstedelijke gebieden op, maar de jonge huisartsen blijven er liever weg. De Landelijke Huisartsenvereniging hoopt dat opleidingen in de regio het tij kunnen keren.

In het merendeel van Noord-Holland lopen de huidige huisartsentekorten komende jaren nog flink op. Bijna overal is meer vraag dan aanbod in artsen. Vooral in de Kop van Noord-Holland is het nijpend, in 2028 wordt daar 30 tot 40% meer vraag dan aanbod voorspelt, zo blijkt uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Met als gevolg: patiëntenstops, weinig bezetting voor de spoeddiensten en onvindbare opvolgers voor huisartsenpraktijken.

Oorzaak is de behoefte aan meer (ingewikkeldere) zorg vanwege de groeiende hoeveelheid ouderen, die bovendien vaker en langer thuis blijven wonen. Vergrijzing treft vooral de randen van Noord-Holland, zoals Kennemerland, de Noordkop en West-Friesland. Jongeren vertrekken, er is weinig immigratie en een laag aantal geboorten en de 'honkvaste' ouderen blijven achter, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving. De werkende bevolking in deze gebieden blijft gelijk of neemt af.

Zestigers naar het platteland

Daarbij verhuizen steeds meer zestigplussers uit de Randstad naar andere regio's, meldt het CBS. In Noord-Holland verhuizen steeds meer mensen naar het noorden: de Kop van Noord-Holland kreeg in 2020 1,3 duizend extra bewoners, Alkmaar en omgeving kreeg zelfs 3,4 duizend extra bewoners.

Thom Meens, van de Patiëntenfederatie Nederland, beaamt dat het tekort vooral speelt in de regio. Hij ziet het probleem door de jaren verergeren en hoort via de patiëntenfederatie regelmatig klachten over het gebrek aan huisartsen. "Mensen willen een huisarts in de omgeving, maar kunnen nergens terecht. Dan bellen ze ons met de vraag, wat moeten we doen?"