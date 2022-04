Huisartsloos? Via de site van David (25) vind je straks dokters die nog wél patiënten aannemen

Een onschuldige klacht aan zijn vinger herinnerde de 25-jarige David Versteegen, die in januari in Schagen was komen wonen, eraan dat hij nog een huisarts moest zoeken. Dat bleek lastiger dan gedacht. Na veel gebel vond hij een huisarts in Sint Maartensbrug. Maar dit kon makkelijker, vond hij. Daarom komt hij met een website waar je in één oogopslag kunt zien welke huisarts nog wél patiënten aanneemt, en welke vol is.

"Ik belde eerst de eerste de beste huisarts die ik kon vinden", vertelt Versteegen. "Die gaf aan geen patiënten aan te nemen. Ook hoorde ik dat niemand in Schagen nog mensen aannam." Hij kon het niet geloven en belde elke huisarts die er was. Overal was het antwoord hetzelfde: nee. Hij schakelde zijn zorgverzekeraar in, en werd doorverwezen naar wachtlijstbemiddeling.

Toen David Versteegen uit Zoeterwoude-Dorp nog in Enschede woonde, waar hij biomedische technologie studeerde aan de Universiteit Twente, was hij ingeschreven bij de campushuisarts. Maar eenmaal in de kop van Noord-Holland (Versteegen kon een baan krijgen bij een bedrijf in Middenmeer dat camera's maakt die tijdens operaties worden gebruikt, red.) ontdekte hij dat het nog niet zo gemakkelijk was om een huisarts te vinden. Overal werd hij geweigerd.

Uit pure wanhoop belde Versteegen toen maar naar een huisarts in Middenmeer, waar hij werkt. "Daar vonden ze het een raar verhaal. Ik kon niet iedereen in de omgeving afbellen, vonden ze, en ze raadden me aan om huisartsenorganisatie HKN te bellen." Dat deed hij en daar gaven ze hem als tijdelijk advies om de huisartsenpost te bellen. Zij zouden in de tussentijd een huisarts voor hem zoeken. "Morgen zouden ze me terugbellen", zegt Versteegen.

"Ze adviseerden me dat wanneer ik écht een huisarts moest zien, dat ik het beste langs kon komen als passant. Zie het als een toerist die hier iets krijgt. Dan moet hij ook worden geholpen. Alleen werkte dat niet, want moest ik bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, dan zou later weer een follow-up bij de huisarts nodig zijn en moest ik me alsnog inschrijven."

Dat gebeurde en er was een huisarts voor hem gevonden. In Sint Maartensbrug. "Blijkbaar is er een afspraak dat als er in een dorp ernaast een huisarts is die nog wel plek heeft, dat die zo'n patiënt overneemt." Hij kon er een afspraak maken en is inmiddels geweest.

Maar dit kon zo niet langer, vond Versteegen. "Ik proefde veel frustratie bij alle partijen. Het is voor huisartsen natuurlijk niet leuk om mensen af te wijzen, maar er moest toch ook iets aan te doen zijn, vond ik." Nog diezelfde dag kocht hij de domeinnaam huisartsloos.nl.

Prullenbakvaccin

Met deze site wil hij inzichtelijk maken welke huisarts nog wél en welke niet meer patiënten aanneemt. Hij vergelijkt het met de website prullenbakvaccin.nl, waar mensen konden zien waar er coronavaccins over waren. Via een rood (vol), groen (open voor patiënten) of geel (misschien) bolletje moet het in één oogopslag te zien zijn. Versteegen: "Ik wil hiermee een platform opzetten om het probleem in kaart te brengen en tegelijkertijd alle initiatieven om het op te lossen te bundelen. Zodat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan."

"Ik hoop op een uniforme regionale aanpak tussen de huisartsen die er wel zijn. Dan weet je ook hoeveel patiënten er zijn. En dat als er straks echt helemaal geen huisarts meer patiënten aanneemt, dat je een soort virtuele wachtrij kunt maken waarbij iedereen op eerlijke manier een huisarts vindt. En dat dit niet meer afhangt van de regio waarin diegene woont."