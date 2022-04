Tata Steel overhandigt klimaatplan aan Milieudefensie: "We willen nu al van alles doen"

Dat Tata niet van de ene op de andere dag duurzaam is, is niet gek maar Zuhal is duidelijk: "We willen nu al van alles doen om bij te kunnen dragen."

In totaal zijn zo'n 300 medewerkers van Tata Steel naast hun werkzaamheden ook betrokken bij de vergroening van het bedrijf. Zuhal is coördinator van deze zogenoemde interne groene teams.

Zuhal Hayat is programmamanager duurzaamheid bij Tata Steel en was ook aanwezig bij de overhandiging. "Dit laat zien dat het heel erg speelt onder de medewerkers. Ik ben blij om hier te zijn met de leerlingen. Zeker voor de toekomst."

CEO Hans van den Berg vertelt over de plannen die Tata Steel eerder bekend heeft gemaakt: "Met de overgang naar groen staal, kunnen wij voor 2030 een bijdrage leveren van meer dan 5 procent van de CO₂-reductiedoelstellingen in Nederland, en meer dan 20 procent van de CO₂-reductiedoelstellingen voor de Nederlandse industrie. We verlagen in 2030 onze CO2-emissies met ten minste 30 procent", aldus Van den Berg.

Neele Boelens, voorzitter van Jongeren Milieu Actief, heeft de klimaatplannen samen met Donald Pols van milieudefensie in ontvangst genomen. De jonge voorzitter is blij dat de delegatie van Tata Steel aanwezig is maar houdt wel een slag om de arm. “Ik geloof in jullie goede intenties maar dat is niet genoeg om natuurrampen te voorkomen. Ik hoop dat ze worden omgezet in daden."

Eén van de leerlingen van de Tata Steel Academy die liever anoniem wil blijven, vertelt hoezeer de klimaatproblematiek speelt bij zijn generatie. "Ik heb niet het idee dat duurzaamheid en vergroening breed gedragen wordt. Wij worden nu opgeleid en zijn nog niet met verduurzaming op grote schaal bezig."

Dat Tata Steel wil verduurzamen en het klimaat niet wil negeren vindt de jonge elektrotechneut een goede zaak. Hij realiseert zich tegelijkertijd dat zo'n verandering niet op korte termijn te realiseren is. "Natuurlijk zijn de langetermijnplannen nog best ver weg, maar wat we nu kunnen doen, dat doen we. Zoals je thuis misschien niet gelijk zonnepanelen installeert maar wel korter gaat douchen."

Volgens milieudefensie is het voor het eerst in 103 jaar hoogovens in IJmuiden dat de CEO van Tata Steel op bezoek is bij milieudefensie.

