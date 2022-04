Werkonderbrekingen bij Tata Steel: werknemers blokkeren toegangspoort

Het ging om een wilde acties waarmee het personeel een signaal wil afgeven aan de directie. Die onderhandelt vandaag met de FNV over een nieuwe CAO.

De vakbond wil een bruto loonsverhoging van 150 euro per maand, naast een automatische prijscompensatie. De directie wil niet verder gaan dan 1,3 procent in combinatie met en loonsverhoging van 60 euro. De FNV heeft dit aanbod eerder 'schokkend en schofferend' genoemd.

De FNV spreekt van een 'torenhoge inflatie die voor iedereen voelbaar is in de portemonnee en dat in een periode dat het staalbedrijf nog steeds recordwinsten boekt.' Weliswaar wordt ook Tata Steel getroffen door hoge gasprijzen, maar volgens vakbondsbestuurder Cihan Lacin worden die doorberekend aan de klant. Lacin: "In plaats daarvan zou het bedrijf eens zijn waardering moeten laten blijken aan de hardwerkende werknemer."