Actie vakbond voor betere CAO: "Tata Steel maakt recordwinsten, maar personeel ziet er niks van"

De werknemers kregen een pamflet met informatie over de onderhandelingen, die in een beslissend stadium zijn gekomen. "Iedereen was al op de hoogte, dus we hoefden niets meer uit te leggen", zegt vakbondsbestuurder Cihan Lacin. "Dat geeft ons moed. De mensen steunen ons en zijn strijdbaar."

De inzet van de vakbond in de besprekingen met de directie is een bruto loonsverhoging van 150 euro per maand, naast een automatische prijscompensatie. De bedrijfsleiding wil niet verder gaan dan 1,3 procent in combinatie met een salalarisverhoging van 60 euro. De FNV noemt dit 'schokkend en schofferend.'

Lacin: "De inflatie neemt torenhoge vormen aan, het is voor iedereen voelbaar in de portemonnee. Kijk alleen maar naar de benzineprijzen. De hamvraag is: wie moet die rekening betalen?" De FNV vindt dat Tata Steel over de brug moet komen, want er worden nog steeds recordwinsten geboekt, ondanks de coronacrisis.

"Uiteraard zijn wij ook op de hoogte van de gasprijzen die het bedrijf zouden treffen, maar die worden direct verrekend aan de klant. In plaats daarvan zou Tata Steel eens zijn waardering moeten laten blijken aan de hardwerkende werknemer."

Morgen praat de FNV formeel voor de laatste keer met de directie. Het is op de dag dat de bestaande CAO afloopt. Op 7 april overlegt de vakbond met zijn achterban over mogelijke vervolgacties.