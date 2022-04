IJmond NL V Meidendag bij Tata Steel: "Laat je keuze niet afhangen van het feit dat je vrouw bent"

Het was vandaag meidendag bij Tata Steel. 240 meisjes tussen de tien en vijftien jaar kregen een kijkje in de keuken van de staalfabriek. Het bezoek was onderdeel van 'Girls Day', een landelijke campagne die tot doel heeft meer jongeren en vooral meisjes warm te maken voor techniek en IT.

Mariëlle Scalé, hoofd duurzaamheidsbureau van Tata Steel, zegt dat het haar op zich niet zoveel uitmaakt of het nou jongens of meisjes zijn die voor een baan bij Tata Steel kiezen. "Elke omgeving is het leukst als je met een diverse groep mensen werkt. Zelf heb ik het ontzettend naar mijn zijn bij dit bedrijf. Ik gun het iedereen zo'n leuke baan te hebben, maakt niet uit of het mannen of vrouwen zijn." Scalé legt de meisjes uit dat het clichébeeld van werken in de techniek achterhaald is. "Het beeld van de man die onder de viezigheid met een gereedschapskist door fabriek loopt, klopt niet meer. Het is veel meer dan dat. Ik heb ze proberen uit te leggen dat techniek ook zit in de producten die ze eten of in de gameconsole waar ze mee spelen."

Quote "Je moet je keuze voor dit bedrijf niet laten afhangen van het feit dat je vrouw bent. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt" Bobby Jo de Nijs, stagiaire Verzinklijn 2

Bobby Jo de Nijs hoeft ze op dit gebied niets meer wijs te maken. Zij is stagiaire in de Dompelverzinklijn 2, een fabrieksonderdeel waar het staal een zinklaagje krijgt om het te beschermen tegen roest. Er werken meer vrouwen bij Tata Steel dan ze altijd heeft gedacht. "Ik dacht dat werken hier echt alleen voor mannen was, maar dat beeld klopt dus niet. Ik zie best veel vrouwen, maar het mogen er natuurlijk best meer worden. Ik zou tegen meisjes willen zeggen dat ze hun keuze voor dit bedrijf niet moeten laten afhangen van het feit dat ze vrouw zijn. Iedereen is hier gelijk. Iedereen gaat heel gemoedelijk met elkaar om." Vooral het proces van vergroeningwaar het bedrijf in zit, bevalt haar. "Als ik mensen vertel dat ik hier werk, vragen ze: wat moet je nou bij Tata Steel? Ik ken de kritiek over het milieu, maar neem van mij aan dat iedereen hier heel hard bezig is om vooruitgang te boeken. Alleen, dat gaat niet in één keer. Daar is tijd voor nodig." 'Best wel specaculair' Chayenne en Jessie van het Bonhoeffer College in Castricum komen net terug van de rondleiding en zijn onder de indruk van de omvang van het fabrieksterrein en de enorme fabrieksinstallaties. "Best wel spectaculair", vinden ze. Ze zijn niet overdreven geïnteresseerd in techniek, maar wilden de kans de fabriek van binnen te zien niet laten schieten. Jessie: "Ik vond het echt heel interessant. Of ik er ook zou willen werken? Dat weet ik nog niet."