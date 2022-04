Tata Steel heeft geen last van invoerverbod Russische kolen

T ata Steel denkt geen problemen te ondervinden als de Europese Unie een invoerverbod instelt voor Russische kolen. Het bedrijf gaat de kolen die nodig zijn voor de staalproductie in andere landen kopen.

De Europese Commissie bereidt een invoerverbod voor op Russische kolen, als onderdeel van een vijfde sanctiepakket. Een groot deel van de in Nederland verbruikte steenkool komt uit het land van president Poetin.

Geen problemen voor productie

Welk percentage daarvan bij Tata Steel terecht komt, is niet bekend. Maar problemen voor de productie geeft het niet, aldus een woordvoerder. "We kopen de kolen als sinds het uitbreken van de oorlog niet meer in Rusland. Het geeft geen problemen die uit andere landen te betrekken."

Toevallig loste vandaag een vrachtschip Russische kolen in de haven van het staalbedrijf. Dit schip was al onderweg op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. Vanwege die inval deed het schip langer over de tocht naar IJmuiden.