Van afkeer tot 25 maal op bedevaart: “Lourdes brengt verbinding”

Ze moesten er beiden niet zoveel van hebben, maar nu gaan ze elk jaar. Ria Kuin en pastor Jules Post gingen respectievelijk 15 maal en 25 maal op bedevaart naar Lourdes. Vanuit Hoogkarspel en omgeving vertrekt er jaarlijks een groep. Ze gaan met het vliegtuig naar Lourdes. Een kaarsje opsteken is een doel, maar nog belangrijker is de band die ze opbouwen met hun reisgenoten.

Ria Kuin ging aan het begin deze eeuw voor het eerst. Haar man - pastor Co Kuin - moest er aanvankelijk niks van weten; een bedevaart naar Lourdes. Grote motor achter de groep Lourdesgangers vanuit de streek is Harry Vet. Hij overtuigde wijlen Co Kuin, en Ria ging met haar man mee. In september van dit jaar gaat ze voor de 15e maal mee.

Pastor Jules Post kwam ooit halverwege de jaren ’80 als toerist in Lourdes. De grot met het mariabeeld liep hij meermaals voorbij, het was kleiner dan hij zich had voorgesteld. En toen hij de straten met souvenirwinkeltjes zag, wist hij zeker: ik kom hier nooit meer.

Toen pastor Post in zijn functie als vlootaalmoezenier - geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine - gevraagd werd om een club militairen mee te nemen naar Lourdes, ging hij om. De twintig duizend militairen uit allerlei landen die in de jaren ’90 nog tegenover elkaar hadden gestaan in oorlogen, ontmoeten elkaar in Lourdes en vonden verbinding.

Artikel gaat verder onder de foto: