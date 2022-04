Timmerkampioen Yvanka (17) gehuldigd op school: "We zijn supertrots"

Het was voor Yvanka de Reus uit Grootschermer dinsdag dubbel feest. In de ochtend haalde ze in één keer haar rijbewijs en in de middag werd ze gehuldigd op het Horizon College in Alkmaar. De 17-jarige student is de kersverse Nederlands kampioen bouwtimmeren. Ze won goud tijdens de finale van Skills Heroes. Dat zijn landelijke vakwedstrijden voor mbo-studenten die uitblinken in hun opleiding.

Bijna twaalf uur was Yvanka bezig met haar werkstuk tijdens de finale in de Jaarbeurs van Utrecht. Een mini-dakconstructie die van alle kanten moest kloppen. "Het was erg spannend, ik zag wel dat mijn werkstuk er goed uitzag vergeleken met die van andere deelnemers, maar als één houtje niet goed zit dan loopt het in het honderd."

Een last viel dan ook van haar schouders toen bleek dat haar dakconstructie prima in elkaar paste. En zo werd ze ineens het eerste meisje dat Nederlands kampioen bouwtimmeren is. Ze hoopt een voorbeeld te zijn voor andere dames die in de bouw willen werken. "Het hoeft echt niet zo te zijn dat je onder doet voor de rest van je collega's. Het is echt niet zo dat het fysiek niet behapbaar is. En als er iets is kun je altijd hulp vragen."

Bijzonder

Zowel op het Horizon College waar Yvanka theorielessen volgt, het ESPEQ in Heerhugowaard waar ze praktijklessen krijgt en het bedrijf Jonker en Meijerhof waar ze werkt, zijn ze trots. In de keet bij het bedrijf in Grootschermer zijn er taart en bloemen. "Het is best bijzonder", vertelt collega Arjen Meijerhof. "Niet veel dames kiezen voor een timmeropleiding, we moeten nu zelf ook een beetje ons best gaan doen. De druk ligt hoog met een Nederlands kampioen als collega."

Op het Horizon College werd Yvanka, samen met andere studenten, gehuldigd. Naast de medaille die ze als kampioen kreeg, krijgt ze ook van school een medaille en prijkt een foto van haar binnenkort op de wall of fame in de school. In onderstaande video kun je de huldiging van Yvanka bekijken.

