Definitieve locaties noodwoningen voor vluchtelingen Heemstede bekend

De gemeente Heemstede heeft drie definitieve locaties aangewezen waar noodwoningen voor Oekra ï ense vluchtelingen worden neergezet. Die komen in de Kohstammlaan en op de parkeerterreinen van het Raadhuis en Sportpark Groenendaal. Eerder was de Princehof aan de Glipperdreef al in beeld als opvanglocatie en die wordt nu ook klaargemaakt voor de opvang van 25 vluchtelingen.

De gemeente Heemstede vangt al vluchtelingen op aan de Kerklaan, maar moet opschalen om aan de taak van de Veiligheidsregio Kennemerland te voldoen. In totaal moeten er op korte termijn ongeveer 100 vluchtelingen worden opgevangen in Heemstede. Hiervoor heeft de gemeente 30 noodwoningen aangekocht waarin 60 vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Bezwaar

Het college van Heemstede heeft voorgesteld om een aantal noodwoningen in het plantsoen van de Kohstammlaan te zetten, maar daar hebben bewoners uit de straat bezwaar tegen. Die zien de noodwoningen liever op het parkeerterrein staan. Ook een aantal politieke partijen zoals D66 en GroenLinks stelden vragen over deze keuze tijdens de raadsvergadering gisteravond. Wethouder van der Have kon hen geruststellen, de keuze voor het plantsoen is nog niet in beton gegoten.

"Het parkeerterrein als locatie is niet in het eerste vizier gekomen en dat heeft te maken met dat we zoveel mogelijk willen waarborgen dat parkeren in de wijk mogelijk is. Maar ik begrijp dat daar een ander beeld bij is van de omwonenden en dat kunnen we meenemen in de verkenning."

Toenemende parkeerdruk

Ook zijn er zorgen, onder andere bij de VVD, over de toenemende parkeerdruk bij Sportpark Groenendaal, als een deel van het parkeerterrein wordt ingenomen door noodwoningen. De wethouder stelt voor om ouders aan te sporen, zoveel mogelijk met hun kinderen met de fiets naar het sportpark te komen. En ook adviseert ze medewerkers van de gemeente op het raadhuis, zoveel mogelijk met de fiets te komen als de noodwoningen er staan. Donderdagavond is er een inloopavond in het raadhuis vanaf 20.15 waar omwonende vragen kunnen stellen over de nieuwe opvanglocaties.

Vorige maand werd ook nog geopperd om vluchtelingen op een boot op te vangen, maar dit idee is voorlopig geparkeerd omdat het niet zo snel te realiseren is, als het plaatsen van noodwoningen.

De aangekochte noodwoningen zijn tijdelijke opvanglocaties. De gemeente gaat later kijken naar lange termijn opvanglocaties zodra de tijdelijke opvanglocaties gerealiseerd zijn. De gemeente houdt rekening dat er nog opgeschaald zal moeten worden en er meer Oekraïense vluchtelingen opgevangen moeten worden.