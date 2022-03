'Open huis' voor Oekraïense vluchtelingen: "Het gaf ons het gevoel dat we niet alleen zijn"

Drie vluchtelingen uit de Oekraïne, een moeder met twee dochters, kwamen anderhalve week geleden terecht bij de familie Le Poole in Bloemendaal. Na een beetje op adem te zijn gekomen en gesetteld te zijn in hun nieuwe 'huis', leek het Steven le Poole een goed idee om een 'open huis' te organiseren voor zijn gasten zodat ze hun landgenoten die in de omgeving zijn opgevangen, konden ontmoeten. "Het was geweldig", zo vertelt Katya (30), één van de Oekraïnse vluchtelingen bij Le Poole thuis. "Het gaf ons het gevoel dat we niet alleen zijn."

Steven Le Poole besloot samen met zijn gezin zo'n twee weken geleden, om een kamer vrij te maken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Binnen een paar dagen stonden ze al op de stoep en dat betekende dat er in korte tijd, het nodige georganiseerd moest worden om ze op te vangen. "De hele straat heeft geholpen. Er werden spullen gebracht, een koelkast, kleding, noem maar op."

Quote "Alles was nieuw, dus het was een beetje eng" Katya, vluchteling uit Oekraïne

De gasten van Le Poole waren halsoverdekop vertrokken uit Oekraïne, een dag na de inval. Behalve vijf flessen water en een klein tasje met kleding hadden ze niks bij zich. Na een lange reis, konden ze bij de familie Le Poole op adem komen en dat was hard nodig. "Je zag echt een enorme verandering op hun gezichten. Ze kwamen wat verkrampt binnen en na drie dagen kwamen ze al veel meer ontspannen over", zo vertelt Steven le Poole. Katya moest erg wennen toen ze aankwam. "Alles was nieuw, dus het was een beetje eng. Maar toen we eenmaal de mensen ontmoetten door wie we zijn opgevangen, voelde het een stuk beter en dat gaf vertrouwen. Het zijn goede mensen." Inmiddels heeft Katya ook al veel buren ontmoet en die vindt ze allemaal even vriendelijk. "Ze willen allemaal helpen en leven erg met ons mee." Open huis Een week na hun aankomst bedacht Steven le Poole dat het leuk zou zijn voor zijn Oekraïense gasten, om hun landgenoten uit de omgeving te ontmoeten. En zo ontstond het spontane idee voor een 'open huis'. "Ik dacht dat het misschien fijn zou zijn als ze ook telefoonnummers met elkaar konden uitwisselen en dat ze dus ook met elkaar kunnen afspreken." Van vijf adressen uit de omgeving kwamen zaterdagmiddag Oekraïners naar het huis van Le Poole en dat leverde een gezellige en ontspannen middag op. "Je zou misschien denken dat ze het alleen over hun angsten en nare ervaringen hebben, maar dat viel eigenlijk wel mee. Het zijn heel positieve mensen. De sfeer was goed en we hadden thee met appeltaart." Katya is heel enthousiast over de bijeenkomst die ze als hartverwarmend heeft ervaren. "Ik heb veel andere vluchtelingen ontmoet. Het was ook fijn voor de mensen die niet zo goed engels spreken, want nu konden we met elkaar in onze eigen taal spreken. "

Elbert Roest

Ook burgemeester Elbert Roest kwam even langs om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe inwoners van Bloemendaal. "Dat was voor hen ook even wennen. Want voor hen is het niet vanzelfsprekend dat de overheid aan hun 'kant' staat', aldus Steven Le Poole. Burgemeester Roest plaatste een bericht op zijn Facebookpagina over de middag, waar hij zeer over te spreken was. "Het gaf mij de mogelijkheid om kennis te maken met een aantal van hen, hun vluchtverhalen te beluisteren en inzicht te krijgen in de behoeften die zij hebben." Er zijn nog geen concrete plannen voor een volgend 'open huis', maar Le Poole zou het mooi vinden als andere Bloemendalers of Haarlemmers zijn voorbeeld zullen volgen. Hij heeft zelfs een slogan bedacht om anderen over de streep te trekken om ook vluchtelingen op te vangen. "Mis je je uitgevlogen tieners? Neem dan wat Oekraïners...."