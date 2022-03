'Denk na over langere termijn', zo luidt het advies bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Veel mensen nemen uit medeleven een of meerdere Oekraïense vluchtelingen in huis. Maar dat blijkt voor niet voor iedereen haalbaar. Zo krijgt de gemeente Dijk en Waard steeds meer berichten van particulieren die spijt hebben van het opvangen van Oekraïeners. Zo blijkt; het opvangen is 'iets waar je goed over moet nadenken', aldus burgemeester Peter Rehwinkel.

Inmiddels klinkt het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in de provincie niet meer vreemd in de oren. Maar dat neemt niet weg dat deze opvang bieden niet altijd makkelijk is. Zo zijn er in de gemeente Dijk en Waard in de afgelopen maanden meer mensen geweest die zich meldden met de boodschap dat ze toch willen afzien van het in huis nemen van deze vluchtelingen.

Zo benadrukt burgemeester Rehwinkel dat de gemeente zelf vluchtelingen opvangt en dat als mensen er zelf voor kiezen om vluchtelingen in huis te nemen, ze hier goed over moeten nadenken. "Wij hebben de eerste mensen gehad die zeggen 'het gaat toch niet'. We proberen als gemeente te helpen, maar dat doe je natuurlijk liever niet, mensen weer laten verkassen."

Hij vervolgt: "Ik weet niet altijd waarom het niet gaat, maar puur het signaal van 'het gaat niet', dan proberen we te helpen. Mensen moeten er toch op rekenen dat dit een paar maanden kan duren en dat is dan ook best lang. Je moet jezelf van tevoren goed afvragen of je deze hulp voor langere tijd kunt bieden", aldus Rehwinkel.

Kippeneieren

Dat een aantal mensen afzien van het in huis nemen van vluchtelingen, neemt niet weg dat ook de burgemeester dit gebaar ziet en waardeert. "Het is heel fijn dat ook particulieren opvang willen bieden en dat ze zich zo om de mensen uit Oekraïne bekommeren."

En voor mensen die thuis geen mensen kunnen opvangen, zijn er andere manieren om een steentje bij te dragen. Zo geeft een vriendelijke bewoner van de gemeente aan zich te herkennen in de moeilijke situatie: "Ik heb zelf de oorlogsjaren meegemaakt in Shalkwijk in Utrecht en hard gevochten, dus ik weet wat oorlog is." Hij brengt daarom zijn eigen kippeneieren naar een van de opvanglocaties om zo ondersteuning te bieden.

De opvanglocaties laten weten inmiddels spullen genoeg te hebben en vragen mensen daarom nu om donaties.