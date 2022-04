FNV: schrap vluchten om nieuwe zomerchaos op Schiphol te voorkomen

Vorig jaar veroorzaakte het personeelstekort op Schiphol lange rijen met wachtende reizigers, vluchtvertragingen en achtergebleven koffers. De medewerkers verwachten deze zomer eenzelfde chaotische situatie, ondanks de inzet van de luchthaven om met spoed nieuw personeel te werven.

"Die chaos zorgt niet alleen voor overlast bij de passagiers. De medewerkers op Schiphol staan enorm onder druk, met stress en ziekteverzuim als gevolg en gevaar voor de vliegveiligheid", zegt Joost van Doesburg van FNV Schiphol.

'Grove overtredingen'

Vanwege het tekort moest het personeel vorig jaar veel overwerken. Bovendien kregen ze te weinig rust na een reeks nachtdiensten. Dat blijkt na onderzoek van de Arbeidsinspectie. De inspectie zag dat medewerkers diensten draaiden van meer dan 12 uur en werkweken van boven de 60 uur.

"Dit zijn grove overtredingen. De bedrijven wentelen hun problemen af op de medewerkers. Dat moet stoppen", aldus Van Doesburg. "Voor ons is het helder: veilig en gezond je werk kunnen doen, moet het uitgangspunt zijn. Als dat niet gegarandeerd kan worden, dan moeten er vluchten geschrapt worden."

Kostbare start- en landingsrechten

De kans dat er daadwerkelijk wordt geschrapt in het vluchtschema is nihil. De zomerdienstregeling is al van start gegaan en loopt tot eind oktober. Schiphol verwacht niet dat er luchtvaartmaatschappijen zijn die afstand willen doen van hun kostbare start- en landingsrechten.