Automobilisten staan urenlang muurvast in parkeergarage Schiphol

In parkeergarage P1 op Schiphol staan automobilisten al urenlang in de file om de garage uit te komen. Het is extra druk op de wegen rondom Schiphol, de parkeergarages en bij de Kiss & Ride voor de terminal vanwege de treinstoring en wegwerkzaamheden. Op twitter regent het klachten van automobilisten die muurvast zitten in de parkeergarage.