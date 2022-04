Schiphol houdt rekening met nog drukkere meivakantie dan voor corona

Reizigers op Schiphol moeten de komende mei- en zomervakantie rekening houden met langere wachttijden dan voor de coronacrisis. Volgens de luchthaven kan het door het tekort aan personeel vooral in de piektijden drukker worden dan in de vakantieperiodes van 2019. Schiphol zoekt met spoed nieuw luchthavenpersoneel.

In kantoorcomplex The Base op Schiphol was vandaag een grote banenmarkt om nieuw personeel te werven. De ruim 450 bezoekers hadden het voor het uitkiezen: er zijn duizenden vacatures om in te vullen bij de beveiliging, vluchtafhandeling, schoonmaak, horeca, vervoer. passagiersbegeleiding en incheckbalies.

Organisator Francien David van de Luchtvaart Community Schiphol (LCS) denkt dat de banenmarkt zal helpen een deel van het personeelstekort op te lossen: "We hebben hier 25 bedrijven staan die er alles aan doen om deze mensen in hun inwerkperiode zo snel mogelijk up and running te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een stuk gaat bijdragen aan de vraag die er nu is voor de mei- en zomervakantie."

