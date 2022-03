FNV en werkgevers Schiphol bereiken 'historisch' akkoord voor grondpersoneel

Vakbond FNV en zes afhandelingsbedrijven op Schiphol zijn akkoord over een nieuwe cao die voor de hele sector zal gelden. Tot nu werd er nooit een cao afgesloten die voor alle grondafhandelingsbedrijven hetzelfde was. Het personeel gaat er flink in salaris op vooruit. FNV noemt het onderhandelingsresultaat 'historisch'.

Actievoerend Schipholpersoneel met een kartonnen Dick Benschop - NH Nieuws / Doron Sajet

FNV voerde de afgelopen jaren talloze keren actie op Schiphol. In sommige gevallen werd daar ook bij gestaakt. Op Schiphol zijn acht afhandelingsbedrijven die volgens de vakbond elkaar de tent uit concurreren. Het personeel doet werk zoals het laden en lossen van bagage en vracht en het slepen van vliegtuigen. 20 procent op vooruit In de nieuwe cao gaat het uurloon voor bijna al het personeel omhoog naar minimaal veertien euro. "Veel medewerkers, die nu net boven het minimumloon verdienen, gaan er daardoor in drie jaar tijd meer dan 20 procent op vooruit. Dat is fantastisch", zegt Roos Rahimi van FNV Luchtvaart. De werkgevers en de bond hebben afgesproken om van de onregelmatigheidstoeslag af te blijven. Toeslagen voor avond-, nacht- en weekenduren gaan ook omhoog, net als de reiskostenvergoeding. De afspraken moeten bovendien zorgen voor betere roosters. Ten koste van de medewerkers Werkgeversvereniging WPBL geeft toe dat de felle concurrentie tussen afhandelingsbedrijven in de afgelopen jaren ten koste is gegaan van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. "Werken voor een afhandelingsbedrijf op Schiphol en andere Nederlandse luchthavens wordt een stuk aantrekkelijker”, aldus voorzitter Michel van de Stolpe.